IJs-co: een creatie van Febo en Biscoff

Laatst geüpdatet op oktober 8, 2024 by Redactie

Vanaf nu is ie exclusief verkrijgbaar bij alle vestigingen van FEBO: de IJs-co met Biscoff Speculoos! Een nieuwe en ijskoude traktatie voor de smaakpapillen, dit spectaculaire roomijsje met de unieke speculoos-smaak van Biscoff. Hét perfecte idee om een maaltijd mee af te sluiten of gewoon als verdraaid lekkere snack tussendoor. FEBO en Lotus Bakeries, beiden familiebedrijven die sinds de eerste helft van de vorige eeuw actief zijn, hebben de handen ineengeslagen voor deze ijskoude collab. Het ijsje is voorzien van krokante stukjes Biscoff speculoos en een smeuïge speculoos drizzle als topping.

IJs naar recept van Johan de Borst

FEBO is al tientallen jaren een begrip. Er zijn weinig landgenoten die nog nooit een kroket of speciaaltje uit de muur hebben getrokken, of op een andere manier van een verse snack, patatje of heerlijk broodje hebben genoten bij de oer-Hollandse snackbarketen. Opgericht in 1941 als brood- en banketbakkerij “Maison febo”, heeft FEBO inmiddels maar liefst 75 vestigingen en die staan stuk voor stuk garant voor goede kwaliteit en een uitgebreid assortiment aan heerlijke verse producten. Het FEBO-ijs wordt evenals de milkshakes nog altijd gemaakt volgens het recept van oprichter Johan de Borst, waarvoor de basis werd gelegd op de banketbakkersschool. Het ijs in de IJs-co is dus geen softijs, maar is wel extra romig van smaak doordat het gemaakt is van weidemelk met meer dan 10% melkvet.

De vlucht van The Original Speculoos

Ook Biscoff is niet meer weg te denken uit Nederland. Al ruim 90 jaar worden in het Belgische Lembeke de Original Speculoos koekjes gebakken. The Original Speculoos, is een verrassend krokant koekje met een heel eigen smaak. Z’n typisch gekaramelliseerde aroma is geliefd over de hele wereld en is heerlijk als tussendoortje, bij de koffie en wordt de laatste jaren steeds vaker in verschillende producten verwerkt.

Succesrecept tijdelijk exclusief verkrijgbaar

Dat de twee bedrijven de handen nu ineen hebben geslagen is eigenlijk niet meer dan logisch: het moest wel een succesrecept opleveren. Het beroemde roomijs van FEBO samen met de unieke smaak van Biscoff is een ongelofelijk lekkere combinatie. De IJs-Co kost bij bestelling online € 4,25 en in de vestigingen van FEBO € 4,-. Het ijsje is exclusief verkrijgbaar van 7 oktober tot en met 25 april.