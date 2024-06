IJsbaden voor een stevige huid?

Laatst geüpdatet op juni 11, 2024 by Redactie

Veel mensen zoeken naar natuurlijke methoden om het uiterlijk van hun huid te verbeteren en komen de belofte tegen dat ijsbaden het bindweefsel kan verstevigen en de bloedsomloop kan verbeteren – is dit waar, of is het slechts een korte termijn, verfrissende boost? Trends moeten altijd kritisch worden bekeken en in twijfel worden getrokken. IJsbaden heeft zeker enkele voordelen voor de gezondheid, maar het wordt bijna verkocht als een wondermiddel voor alles. Hieronder vertellen wij of de langetermijntrend echt een blijvend effect heeft en welke risico’s er voor de huid bestaan ​​bij het ijsbaden.

IJsbaden heeft een positief effect op het lichaam

IJsbaden is in veel landen al lang een populaire traditie. IJsbaden verwijst naar zwemmen in koud water met een watertemperatuur van 5 graden of minder. Of het nu in meren is of in een ijsvat voor privégebruik, waar het water meestal met ijs is verrijkt – ijsbaden heeft een positief effect op je gezondheid.



1. Ontstekingsremmende werking: Kou kan ontstekingen verminderen door de bloedvaten te vernauwen en de afgifte van ontstekingsbevorderende stoffen te verminderen. Dit kan zwelling en pijn helpen verminderen.



2. Verbeterde bloedcirculatie: Na het ijsbaden zetten de bloedvaten uit om het lichaam weer op te warmen. Dit kan de bloedcirculatie stimuleren en de zuurstoftoevoer naar het weefsel verbeteren.



3. Verhoogde stresstolerantie: IJsbaden kunnen helpen het lichaam te laten wennen aan stressfactoren en het vermogen van het lichaam om met stress om te gaan vergroten. Talrijke mensen melden een verhoogd gevoel van alertheid en welzijn na een ijsbad.



4. Versterkt het immuunsysteem: Sommige onderzoeken suggereren dat regelmatige koudetherapie het immuunsysteem kan stimuleren door de productie van immuuncellen te verhogen. Hierdoor neemt ook de weerstand tegen ziekten toe.

Hoe je op de juiste manier met ijsbaden omgaat

Hoe opwindend ijsbaden ook klinkt, je moet de trend met voorzichtigheid benaderen. Omdat het ijsbad niet voor iedereen geschikt is. Zorg daarom dat je je vooraf voldoende informeert over de praktijk. Vooral mensen met hart- en vaatziekten kunnen door de extreme kou last krijgen van een instorting van de bloedsomloop. Of bloedvaten die al vernauwd zijn, worden nog verder vernauwd, wat resulteert in een ernstig zuurstofgebrek in delen van het lichaam, zoals de handen en voeten. Het resultaat is schade aan het weefsel. Sommige mensen hebben door kou ook last van zogenaamde vetweefselontstekingen, wat leidt tot lelijke deuken in de benen. Bespreek eerst met een arts of een ijsbad echt een optie is.

Als niets je gezondheid ervan weerhoudt ijsbaden te nemen, moet je op het volgende letten:

Om kennis te maken met het ijsbad is het raadzaam om eerst een koude douche te nemen of gedurende een bepaalde periode afwisselend te douchen.

De eerste keer dat je een ijsbad neemt, mag de badtijd slechts enkele seconden duren. Dit kan in de loop van de tijd worden vergroot. Over het algemeen moeten geïnteresseerden echter een te lange of te koude blootstelling vermijden, anders zullen onderkoeling en bevriezing optreden.

Bij het ijsbaden moet altijd een tweede persoon aanwezig zijn, ongeacht of deze ook aan het ijsbaden is. Als zich complicaties voordoen, is er iemand aanwezig.