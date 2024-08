IJstaart: Met koekjesbodem, fruitig of chocoladeachtig

Laatst geüpdatet op augustus 2, 2024 by Redactie

Een ijstaart is een heerlijke verfrissing op warme dagen. De voorbereiding is minder ingewikkeld dan veel mensen denken. Zelfs met ijs uit de winkel en een eenvoudige koekjesbodem wordt de ijskoude cake een blikvanger op de zomerse tafel.

Lees ook: Recept: 3 x simpele kombucha ijsjes

De taartbodem

Voor de taartbodem is een biscuitdeeg, zanddeeg of bladerdeeg zeer geschikt. Een koekjesbodem kan zelfs worden gemaakt zonder te bakken. Doe hiervoor boterkoekjes, haverkoekjes, lange vingers of chocoladekoekjes in een diepvrieszak en verkruimel ze bijvoorbeeld met een deegroller. Smelt vervolgens de boter en meng deze met de koekkruimels. Je kunt ook kruiden toevoegen zoals vanille of kaneel. Vet een cakevorm of springvorm in en bestrooi met poedersuiker. Giet vervolgens het mengsel erbij, druk stevig aan en vries het minimaal een half uur in.

Laagjes ijs

Nu kan de bodem naar eigen smaak worden gevuld met ijs. Zorg ervoor dat je alleen verse producten gebruikt en snel te werk gaat. Verdeel het ijs in laagjes over de bodem. Er kunnen ook verschillende soorten achter elkaar worden aangebracht als je elke laag 30 tot 45 minuten laat bevriezen.

Andere opties

Ook een ijstaart met verse bessen en een roomkaasroom wat door de stijfgeklopte slagroom wordt ondermijnd is erg lekker. Als alternatief kun je een parfait maken: klop verse eierdooiers met suiker in een heetwaterbad tot een romige massa. Na afkoelen mengen met magere natuuryoghurt, slagroom en gepureerde bessen. Een scheutje limoensap en wat vanille ronden de smaak af.

Lees ook: Recept: Meloen & Prosecco Granita

Toppings

Afhankelijk van je smaak kun je als decoratie cacaonibs, kokosvlokken, brosse, zoute karamel, gehakte pistachenoten, witte chocoladeschaafsel of verse kruiden zoals citroenmelisse en munt gebruiken. Vers fruit en kleine chocolaatjes zijn ook lekker als topping. De afgewerkte cake moet vervolgens enkele uren in de vriezer. Ontdooi kort op kamertemperatuur voordat je het serveert. Hierdoor is de ijstaart makkelijker te snijden en smaakt deze aromatischer. En het beste is om alles meteen op te eten.