IJsthee voor warme dagen: verfrissend zelfgemaakt

De perfecte verfrissing voor de zomer is ijsthee. Als je het drankje in je eigen keuken bereidt, kun je zelf de ingrediënten kiezen. De basis is meestal zwarte of groene thee. Alleen als het goed bereid wordt, kan het zijn volle aroma ontwikkelen. Voor een sterke infusie heb je 12 tot 14 gram losse thee of vier tot vijf theezakjes per liter water nodig. Het water moet vers uit de kraan komen en aan de kook worden gebracht. Bij zwarte thee wordt kokend water over de theebladeren gegoten. Het water voor groene thee wordt afgekoeld tot 70 tot 80 graden Celsius, zodat de thee niet te bitter wordt.

Klassieke ijsthee

De thee mag niet te lang trekken, anders komen er te veel bittere stoffen vrij. Drie tot vier minuten trektijd is voldoende. Het is belangrijk om de thee daarna snel af te koelen. Zo behoudt het zijn heldere kleur en zijn typische aroma. De klassieke ijsthee wordt op smaak gebracht met een beetje versgeperst citroensap en eventueel een beetje honing. Vervolgens laat men de thee een tot twee uur trekken in de koelkast.

Vruchten- of kruidenthee

Een heerlijke ijsthee kan ook bereid worden met vruchten- of kruidenthee, rooibos thee of een pittige chai thee. Sommige theesoorten combineren ze ook met andere theesoorten, zoals zwarte thee en rozenbottelthee. Als je wilt, kun je experimenteren met andere ingrediënten, bijvoorbeeld limoensap, verse kruiden zoals munt, citroenmelisse of basilicum en specerijen zoals gember en kaneel. Appel- en druivensap, gepureerd of gesneden fruit geven het zomerse drankje een aangename zoetheid.

Voor een perzik-ijsthee wordt zwarte thee aangevuld met perziken. Om dit te doen, snijdt je het verse fruit in vieren, kookt het een paar minuten in heet water en giet het daarna af door een zeef. Voeg vervolgens de vloeistof toe aan de thee met een beetje citroensap en laat het afkoelen. Het zomerdrankje wordt geserveerd met stukjes perzik, schijfjes citroen en ijsblokjes. Groene thee combineert uitstekend met citroensap en fijngesneden kiwi. Kinderen vinden zoete rozenbottelthee met aardbeienpuree lekker. Pepermuntthee wordt getrokken met verse munt en verfijnd met appelsap en frambozen. Zelfgemaakte ijsthee is twee tot drie dagen houdbaar in de koelkast.