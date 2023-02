Ik ga op vakantie en ik neem mee…

Laatst geüpdatet op januari 31, 2023 by Redactie

Je hebt besloten om er even tussenuit te gaan. Dit omdat je even wat tijd voor jezelf wilt nemen en vakanties zijn altijd wel fijn. Het voorwerk is alleen niet zo fijn, want jouw koffer moet ingepakt worden. Veel mensen pakken hun koffer vaak te vol in, terwijl dat meestal niet nodig is. Lees daar meer over in dit blog.

Tijd om de koffer in te pakken

Je kent het wel: je staat op het vliegveld en je moet extra betalen omdat jij naast jouw leren broek dames ook nog een hoop andere broeken mee wilde nemen ‘voor de zekerheid’. Je zegt dan altijd tegen jezelf dat je voor de volgende vakantie echt niet zo veel moet meenemen. Dan heb je nu de mogelijkheid om dat daadwerkelijk uit te voeren. Wil je graag naar een land waar de temperaturen op het moment best laag zijn? Dan is het echt niet nodig om jouw prachtige dunne rokjes mee te nemen. Wees vooral realistisch en denk logisch na. Tip: maak een Word-bestand aan waarin jij jouw benodigdheden voor de vakantie opschrijft. Zo valt het snel op als jouw lijstje te lang wordt en je kunt dit lijstje ook voor andere vakanties gebruiken, een echte win-win dus!

Waarom nu even op vakantie?

Wellicht zit je erover na te denken om op vakantie te gaan, maar ben je er nog niet zeker van. Een vakantie in de zomermaanden is immers gebruikelijker en daarnaast zitten de kinderen op school en ben je nu aan het werk. Echter, voor een korte periode vrij nemen van werk en morgen het vliegtuig instappen heeft een aantal voordelen. Allereerst reis je in het laagseizoen. Dit betekent dat jouw ticket voor het vliegtuig/de trein een stuk goedkoper zal zijn. Daarnaast is er nog een heel groot voordeel aan nu op vakantie gaan: RUST! In plaats van dat je een half uur in de rij moet staan om een drukbezocht museum binnen te gaan, zullen de wachttijden een heel stuk korter zijn. De vraag vanuit de bezoekers van het land is verlaagd, waardoor het aanbod een stuk goedkoper zal zijn. Jouw hotel wordt dus goedkoper, maar ook jouw uitjes zullen wat minder geld gaan kosten. Erg fijn, toch?



Geniet van jouw vakantie met jouw favoriete biker jasje dames, prachtige schoenen, maar bovenal een lichte koffer. WIl je nog even gauw wat kleding shoppen? Kijk dan op Goosecraft!