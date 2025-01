Ikigai: de Japanse kunst van levensvreugde begrijpen en leven

Laatst geüpdatet op januari 8, 2025 by Redactie

De term ‘Ikigai’ komt uit Japan en beschrijft, eenvoudigweg vertaald, ‘wat de moeite waard is om voor te leven’. Hier in het Westen heeft het concept inmiddels bijna een cultstatus bereikt. Overal lees je koppen als: “In 5 stappen bereik je ware levensvreugde” of “Ikigai: Hoe om te gaan met ontevredenheid op het werk”. Klinkt verleidelijk, maar zo eenvoudig is het niet.



In dit artikel laten we je graag zien wat Ikigai in essentie betekent – en hoe je het zelf kunt ontdekken. Spoiler alert: het is geen stapsgewijze handleiding, maar het is ook geen mentale marathon. Het concept gaat veeleer over het vinden van kleine vreugden en echte vervulling.

Wat wordt bedoeld met Ikigai?

De Japanse auteur en neurowetenschapper Ken Mogi beschrijft Ikigai als een soort universele motor in het leven. Letterlijk bestaat de term uit ‘iki’ (leven) en ‘gai’ (rede) – de betekenis van het leven. Mogi beschrijft vijf centrale pijlers die het concept van Ikigai vormgeven:



– Begin klein: Grote veranderingen in het leven beginnen met kleine stapjes. In plaats van je meteen te richten op het grote geheel, kun je eerst kleine, haalbare stappen zetten richting je doelen.



– Leren loslaten: Ikigai-onderwijs gaat over het niet vasthouden aan materiële bezittingen of ervaringen uit het verleden. In plaats daarvan moet je open blijven staan ​​voor nieuwe ervaringen en inzichten.



– Leef harmonie en duurzaamheid: De derde pijler benadrukt de waarde van balans en evenwicht, zowel met zichzelf als in sociale relaties. In het kader van teamwerk betekent dit bijvoorbeeld respectvol samenwerken.



– Ontdek vreugde in kleine dingen: Een centraal element in Ikigai is het zien van de schoonheid in het dagelijks leven. Een vriendelijke glimlach, een kopje thee of een zonsondergang: het klinkt misschien flauw, maar het zijn vaak deze kleine dingen die vreugde brengen.



– Wees in het hier en nu: Het laatste punt herinnert je eraan om van het moment te genieten. Leg dus je mobiele telefoon weg en concentreer je volledig op het gesprek met de ander, het uitzicht of je eten.



Deze 5 pijlers geven vorm aan de zoektocht naar Ikigai. Echter zonder te werken aan een vast doel, wat ongebruikelijk lijkt in onze competitieve en doelgerichte samenleving. Het Ikigai-gevoel gaat niet over de grote doelen in het leven. Integendeel: in Japan wordt Ikigai meer gezien als een manier van constant ‘zijn’. Het is een proces dat evolueert en zich aanpast aan de levensfasen. Wat vandaag jouw Ikigai is, kan over een week, een maand of een jaar heel anders zijn. Jouw Ikigai staat niet vast, maar kan veranderen afhankelijk van de fase van je leven, je verlangens en je humeur.

Levensvreugde: Ikigai maakt je niet alleen gelukkiger, maar maakt je ook ouder

Degenen die hun Ikigai hebben gevonden, voelen niet alleen meer vreugde en veerkracht in het dagelijks leven; studies suggereren dat het zelfs hun levensduur zou kunnen verlengen. Een kwalitatief onderzoek van de Eastern Swiss University of Applied Sciences onderzocht dit fenomeen op het Japanse eiland Okinawa, dat bekend staat om zijn hoge aantal honderdjarigen.



De onderzoekers voerden interviews met de bewoners en ontdekten dat het Ikigai-concept alle aspecten van het leven doordringt. “Het begint met het ontbijt, waarbij je net genoeg eet totdat je ‘Hara Hachi Bu’ bereikt – een verzadiging en geen gulzigheid. Een deel van het beroepsleven is ‘Hatarakigai’, het gevoel dat je werk de moeite waard is.” zegt een verklaring over het onderzoek.



Hoogleraar sociologie Sabina Misoch gaat ervan uit dat het Ikigai-concept als psychosociale factor een beslissende rol speelt bij de ouderdom van de bewoners. Een interessante gedachte – vooral gezien het feit dat uit recent onderzoek blijkt dat medische en biologische factoren slechts 20 tot 30 procent van de levensverwachting kunnen verklaren. De innerlijke houding zou hier dus aan kunnen bijdragen.

Ikigai is geen doel, maar een houding

Het Japanse concept van Ikigai leert ons ons leven te zien als een waardevol proces dat minder gaat over het bereiken van een specifiek doel en meer over de manier waarop we elke dag leven. Materiële en professionele successen staan ​​hier niet centraal.

Het draait allemaal om innerlijke vervulling en tevredenheid. Deze zijn niet afhankelijk van een hoog salaris, een huis, een auto of andere materiële symbolen. Ikigai betekent het herkennen en waarderen van de zin van het leven en vooral het zien van de waarde in de kleine, alledaagse dingen en leven in het moment.