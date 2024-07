In augustus en begin september te zien bij RTL

Laatst geüpdatet op juli 19, 2024 by Redactie

In augustus biedt RTL een ruim assortiment aan nieuwe programma’s. Leonie ter Braak presenteert de gloednieuwe quiz ‘Wat Een Dag!’ en deze maand kunnen de kijkers genieten van het nostalgische ‘Te Land, Ter Zee En In De Lucht’, onder leiding van Ruben Nicolai en Gerard Joling. Ook barst de ultieme survivalstrijd weer los in ‘Expeditie Robinson’ met twintig kersverse kandidaten. John van den Heuvel zorgt voor herenigingen in ‘Ontvoerd’ en Ewout Genemans komt met een nieuw seizoen met onderwerpen die hem persoonlijk intrigeren. Dit en nog veel meer!

Highlights RTL 4

Waar Gaat Het Over?

Vanaf maandag 5 augustus om 20:00 uur



In de dagelijkse spelshow ‘Waar Gaat Het Over?’ draait alles om het leggen van verbanden. Vijf spelers nemen het onder leiding van presentator Tijl Beckand tegen elkaar op. Op basis van foto’s en muzikale aanwijzingen moeten zij erachter komen wat het juiste antwoord is. Wie heeft, aan de hand van deze aanwijzingen, als snelste door waar het over gaat? Van de vijf deelnemers mag alleen de beste speler het opnemen tegen de kampioen van de voorgaande afleveringen. Hoe langer hij of zij deze titel verdedigt, hoe hoger de mogelijke winst kan uitvallen!

Goede Tijden, Slechte Tijden

Vanaf maandag 26 augustus om 20:00 uur



Ook in het 35e seizoen van ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ staan de inwoners van Meerdijk weer voor talloze uitdagingen, geheimen en intriges. Vooral de familie Sanders staat onder hoogspanning. Terwijl Ludo wanhopig zoekt naar Janine, raakt Nola verstrikt in een medische crisis – die ook impact heeft op haar gezin, relatie en vriendschappen. Shanti worstelt met haar gevoelens voor Richard. Ondertussen probeert Marwan erachter te komen wat Tamara voor hem verbergt. En dat is nog maar een tipje van de sluier van seizoen 35… ‘Goede Tijden, Slechte Tijden’ is vanaf 26 augustus elke maandag tot en met donderdag om 20.00 uur te zien bij RTL 4. Videoland-abonnees kunnen het nieuwe seizoen al vanaf donderdag 22 augustus een week vooruit streamen.

Wat Een Dag!

Vanaf maandag 12 augustus om 21:45 uur



Leonie ter Braak ontvangt elke avond live drie bekende quizzers om samen de dag door te nemen en te testen hoeveel zij van het grote en kleine nieuws van de dag hebben meegekregen. In verschillende spelrondes wordt hun kennis getest en proberen ze de prijzenpot zo vol mogelijk te krijgen. Ondertussen reist reporter Quinty Misiedjan door het land om live bij een kijker aan te bellen. Als de kijker thuis is, maakt deze kans op de volledige prijzenpot die in de studio is verzameld, míts deze in de finaleronde wordt gewonnen.

Philippe Geubels: Geubels Gaat In Bad

Vrijdag 30 augustus om 20:00 uur



Geniet tijdens de live registratie van de show ‘Philippe Geubels: Geubels Gaat In Bad’ van een van de ‘droogste’ komieken van België. Geubels doet wat je van hem verwacht door zijn licht te laten schijnen op te dure foodtrucks, kerstversiering bij begrafenisondernemers en de ontstaansgeschiedenis van de kroket. Maar vanuit zijn veilige bad durft hij ook te mijmeren over wreed verlies, om daarna de kraan van de onzin nog eens wagenwijd open te zetten.

Te Land, Ter Zee En In De Lucht

Vanaf zaterdag 31 augustus om 20:00 uur



In Te Land, Ter Zee En In De Lucht doen deelnemers in wagens, boten, vaartuigen en andere vervoermiddelen een poging om de schans af te gaan en de bel te luiden! Met de onderdelen Tobbedansen, Snel naar de bel, Op naar de Top en Met je as over de plas komt dit iconische amusementsprogramma weer terug. We gaan weer glijden, plonsen, rijden, trappen, duwen en ook weer heel veel bellen aan die felbegeerde bel. We zien waaghalzen en durfallen met de mooiste en snelste creaties de schans af gaan. Gekheid, vrolijkheid en gezelligheid staat centraal tijdens Te Land, Ter Zee En In De Lucht, vanuit de Efteling.

Vriendenloterij Miljonairs

Vanaf zaterdag 31 augustus om 21:30 uur



Vriendenloterij Miljonairs is een spelshow waarin de kandidaten wekelijks kans maken op het winnen van één miljoen euro. Hiervoor moeten zij vijftien meerkeuzevragen foutloos beantwoorden, waarbij zij gebruik mogen maken van drie hulplijnen. De moeilijkheidsgraad stijgt naarmate het te winnen bedrag hoger wordt.

Expeditie Robinson

Vanaf zondag 1 september om 20:00 uur



De últieme survivalstrijd barst weer los begin september. Voor de 26e keer zijn twintig kersverse kandidaten, samen met presentatoren Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers, afgereisd naar Maleisië. We kunnen ons opnieuw verheugen op een sensationeel avontuur vol met onverwachte wendingen en grote plot twists, waarin de expeditieleden continu worden getest op hun strategie, uithoudingsvermogen en survivalskills. Wie overleeft het beste op een tropisch, afgelegen eiland, wie doorstaat de genadeloze proeven en trotseert de meedogenloze eliminaties?

Renze Op Zondag

Vanaf zondag 1 september om 21:30 uur



Renze Klamer gaat iedere zondagavond in gesprek met de hoofdrolspelers uit het nieuws en duikt in de actuele onderwerpen van het weekend, met daarnaast volop ruimte voor muziek en entertainment.

Highlights RTL 5

Ontvoerd

Vanaf maandag 26 augustus om 20:30 uur



In zijn nieuwe reeks van Ontvoerd reizen John van den Heuvel en zijn team af naar verschillende landen om ouders met hun ontvoerde kind(eren) te herenigen. Iedere reis lopen de spanningen hoog op. Lukt het de observanten de kinderen te lokaliseren zonder op te vallen? En vinden John van den Heuvel en zijn team een geschikt moment om de ouder met zijn of haar kind(eren) na jaren te herenigen?

Schiphol Airport

Vanaf dinsdag 27 augustus om 20:30 uur



Schiphol: een magische plek. Vanaf deze luchthaven kan je in principe de hele wereld over reizen. In de nieuwe realityserie ‘Schiphol Aiport’ volgen we personen die allemaal op hun eigen wijze verantwoordelijk zijn voor het functioneren van Schiphol. En dat gebeurt met passie.

Ewout:

Vanaf woensdag 28 augustus om 20:30 uur



In de nieuwe reeks gaat Ewout Genemans in de Verenigde Staten mee met een groep Nederlandse tornadojagers en ziet hij met eigen ogen de verwoestende werking van dit dodelijke weerfenomeen. En in Miami loopt hij mee met het zeer succesvolle politieteam dat vermiste personen opspoort. Ook reist af naar Thailand om te onderzoeken waarom Nederlanders juist naar dit drugsparadijs afreizen om onder zeer extreme omstandigheden af te kicken. Daarnaast gaat hij mee met Nederlanders die naar het buitenland gaan om verboden healing behandelingen zoals Ayahuasca ceremonies te ondergaan. Ten slotte onderzoekt hij de impact die brandwonden hebben op het leven van jonge kinderen.

Bij Ons Op Het Kamp

Vanaf donderdag 29 augustus om 20:30 uur



Dit seizoen zien we veel oude bekenden terug. Antonio en Frans knappen hun woonwagen verder op met hulp van hun vertrouwde tegelzetter. Corrina organiseert een groots verjaardagsfeest voor zoon Pablo, waarbij kosten noch moeite worden gespaard. Tony is drukker dan ooit op zijn autosloop, waar een constante af- en aanvoer van wagens en mensen plaatsvindt. We reizen opnieuw met Liesbeth en Gijs naar Curaçao, waar ze voor de zwaardere uitdagingen van het leven komen te staan. Daarnaast maken we kennis met nieuwe gezichten. In Waalwijk woont Fien met haar dochter Janey en vijf zussen; zij doen niets liever dan bingo’s organiseren. In Aalsmeer wonen Rilana, haar moeder Paula, en broer Julian. Rilana en Paula vinden het geweldig om op te treden met hun traditionele gipsydansen.

Films RTL 7

Deze maand zendt RTL 7 meerdere delen van succesvolle filmreeksen uit, waaronder drie ‘Bon Bini Holland’-komedies, drie explosieve ‘John Wick’-films en de volledige ‘Men in Black’-franchise. Ook zetten we in augustus de VHS Vrijdag voort, met onder andere de spannende Oscarwinnaar ‘The Silence Of The Lambs’, de spectaculaire actiefilm ‘Road House’ met Patrick Swayze en de iconische sciencefictionfilm ‘The Terminator’ met Arnold Schwarzenegger.

Films RTL 8

Bij RTL 8 staat augustus garant voor een lach, een traan en een vleugje romantiek. Geniet van de danshit ‘Step Up’ op dinsdag 6 augustus, de twee heerlijke ‘The Best Exotic Marigold Hotel’-films op dinsdag 13 en woensdag 14 augustus, het ontroerende ‘Wonder’ met Julia Roberts op woensdag 21 augustus, en de prachtige tv-première van ‘Blackbird’ met Oscarwinnaars Kate Winslet en Susan Sarandon op woensdag 28 augustus.



Beeld: Jasper Suyk