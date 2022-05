In de avonden genieten met sfeervolle buitenlampen

De avonden zijn zo’n mooi moment van de dag! De lucht is koeler en de geluiden van de dag vervagen. Het is een mooi moment om buiten te ontspannen met een goed boek of te genieten van wat tijd met het gezin. En wat is een betere manier om van de avond te genieten dan met wat sfeervolle buitenlampen? Ze geven precies de juiste hoeveelheid licht terwijl ze ook de gezelligheid verhogen. In dit artikel vertellen we je graag over de verschillende soorten buitenlampen om de perfecte lamp voor jouw tuin of patio te vinden.

Sfeervolle lampen

Als de zon ondergaat en de temperatuur begint te dalen, is er niets zo heerlijk als een avondje buiten doorbrengen, tenminste – met de juiste verlichting natuurlijk! Een populaire optie zijn de snoerlampen. Deze lampen zijn er in verschillende kleuren en stijlen waardoor ze bij elke smaak passen. Voor een ietwat subtielere uitstraling kun je ook lantaarns toevoegen aan je tuin. Deze geven vaak precies de juiste hoeveelheid licht, terwijl je toch kunt genieten van de sterrenhemel. Kaarsen zijn een andere populaire keuze, omdat je deze eenvoudig kunt veranderen aan de avond. Hoe je je buitenruimte ook wilt verlichten, sfeervolle verlichting kan helpen om van elke avond een speciale gelegenheid te maken.

Praktische lampen

Jup, de juiste buitenverlichting kan je tuin zowel praktisch als mooi maken. Buitenlampen zijn er in vele vormen, maten, kleuren – er is voor elk wat wils! Ga bijvoorbeeld in een lampenlichtwinkel op zoek naar buitenlampen voor bij de voordeur, grondspots langs het tuinpad of stralers op je overkapping. Ben je toch meer op zoek naar een duurzame manier van verlichten? Kies dan voor buitenverlichting met sensor. De lamp springt dan vanzelf aan, waarmee je een hoop energie kunt besparen. Een andere energiezuinige manier is led buitenverlichting. Een ledlamp gaat niet alleen een stuk langer mee, maar zorgt ook voor een prachtige sfeer in je tuin. Heeft het licht vooral een praktische functie? Kies dan voor de witte kleur. Wanneer je zowel een praktisch als sfeervol licht zoekt, kies dan voor warm wit licht.

Veilige lampen

Creëer een veilige thuis bubbel met veilige lampen! Je kunt je huis een stuk minder aantrekkelijk maken voor inbrekers door veiligheidslichten te installeren. Bewegingssensoren zorgen ervoor dat deze bedreigers nooit in het donker worden achtergelaten en van alle kanten zichtbaar zijn, waardoor ze zich ongemakkelijk genoeg voelen om niet te lang buiten te willen blijven! Het is verstandig om hierbij een rondje door je huis en/of tuin te lopen en te kijken waar de verlichting het meest van pas komt. Denk bijvoorbeeld aan ramen of buiten ingangen, vooral als die naar binnen gericht zijn in de richting van straten in de buurt (je wilt niet dat mensen die ’s nachts langsrijden iemand daar zien staan!). Safety first!