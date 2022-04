In de natuur zijn: goed voor lichaam, geest en voeding

Eind 2020 haalden Canadese artsen de krantenkoppen voor ‘het voorschrijven van de natuur’ of het adviseren van tijd buitenshuis op basis van onderzoek dat suggereert dat mensen die twee of meer uur per week in de natuur doorbrachten hun gezondheid en welzijn verbeterden. Dit wetende, onderzochten transdisciplinaire onderzoekers van de Drexel University hoe verbondenheid met de natuur – simpelweg verbonden voelen met de natuurlijke wereld – de diversiteit van de voeding en de inname van groenten en fruit ten goede komt, in een recentelijk gepubliceerd onderzoek.

“Natuurgerelateerdheid is in verband gebracht met een betere cognitieve, psychologische en fysieke gezondheid en een hoger niveau van milieubeheer. Onze bevindingen breiden deze lijst met voordelen uit tot inname via de voeding”, zegt Brandy-Joe Milliron, PhD, een universitair hoofddocent in Drexel’s College of Nursing en gezondheidsberoepen en hoofdauteur van de publicatie. “We ontdekten dat mensen met een hogere natuurgerelateerdheid meer kans hadden om een ​​gezonde inname via de voeding te melden, waaronder een grotere variëteit in de voeding en een hogere consumptie van fruit en groenten.”

Het onderzoeksteam ondervroeg meer dan 300 volwassenen in Philadelphia om hun zelfgerapporteerde connectie met de natuur te meten, inclusief hun ervaring met en perspectief van de natuur, en het voedsel en de dranken die ze de vorige dag hadden geconsumeerd om hun voedingsdiversiteit te beoordelen en hun dagelijkse fruit- en groente consumptie. Deelnemers aan de enquête weerspiegelden demografische kenmerken (geslacht, inkomen, opleiding en ras) van Philadelphia, vanaf de telling van 2010. De gegevens zijn verzameld tussen mei en augustus 2017. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat deelnemers met een sterkere band met de natuur een gevarieerder dieet rapporteerden en meer fruit en groenten aten.

“Dit werk kan op twee manieren van invloed zijn op praktijken voor gezondheidsbevordering”, zegt Milliron. “Ten eerste kunnen op de natuur gebaseerde interventies voor gezondheidsbevordering de natuurgerelateerdheid gedurende de hele levensduur vergroten en mogelijk de inname via de voeding verbeteren. Ten tweede kan het uitbreiden van voedingsinterventies met op de natuur gebaseerde activiteiten leiden tot grotere verbeteringen in de voedingskwaliteit.”

Het onderzoeksteam voegde eraan toe dat deze bevindingen het potentieel benadrukken om gebruik te maken van op de natuur gebaseerde ervaringen of interventies, zoals het opnemen van groene ruimten of stedelijke vergroening in stadsplanning, het integreren van natuur- en parkreceptprogramma’s in gezondheidszorgpraktijken (vergelijkbaar met het Canadese model) en het promoten van op de natuur gebaseerde ervaringen in de klas, naast vele andere.

Maar, merkten de onderzoekers op, hoewel het verbeteren van de inname via de voeding door middel van op de natuur gebaseerde interventies waardevol kan zijn, is het ook complex.

“Toekomstig onderzoek moet de manieren onderzoeken waarop verschillende gemeenschappen de natuur ervaren en waarderen”, zegt Dane Ward, PhD, assistent-docent professor aan het College of Arts and Sciences en co-auteur van de studie. “Het moet omvatten hoe de kruispunten van omgeving, cultuur, ras, geschiedenis (inclusief verbinding met land), sociale cohesie en andere sociale en economische factoren de identiteit van de gemeenschap beïnvloeden in relatie tot natuurgerelateerdheid en voedingsinname.”