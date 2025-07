In de vriezer! Groenten en fruit eenvoudig invriezen

Laatst geüpdatet op juni 30, 2025 by Redactie

De vriezer is een echte voedselredder. Seizoensgroenten en -fruit kun je zelfs in de winter nuttigen door ze in te vriezen. Het is eenvoudig en relatief snel. Hier zijn een paar tips en trucs om in gedachten te houden:

Lees ook: Zijn alle voedingsmiddelen geschikt om in te vriezen?

Goede voorbereiding:

Was, maak schoon of schil fruit en groenten en snijd ze indien nodig. Als je groenten wilt invriezen, kun je ze ook kort blancheren. Om dit te doen, doe je de groenten een paar minuten in kokend water en koel je ze daarna af in ijswater. Op deze manier worden bepaalde eiwitten (enzymen) geïnactiveerd en blijven de kleurstoffen en vitamines in de groenten beter bewaard. Blancheren doodt bovendien ongewenste micro-organismen en verkort de kooktijd.

Goed verpakt en geëtiketteerd:

Als je fruit of groente wilt invriezen, moet je het zo verpakken dat er zo min mogelijk luchtbellen in zitten. Hiermee wordt voorkomen dat er zogenoemde vriesbrand ontstaat, wat er anders uitziet als grijsverkleurde, droge, stroachtige vlekken op het voedsel. Hoewel dit doorgaans ongevaarlijk is, belemmert het de uitstraling en het genot aanzienlijk. Geschikt voor verpakking zijn folie, zakken of diepvriesbakjes met een passend etiket. De verpakkingen van andere levensmiddelen, zoals margarine of roomkaas, zijn vanwege de gebruikte materialen doorgaans niet geschikt om in te vriezen.



Als je al weet hoeveel je nodig hebt voor de bereiding, meet het dan af en vries het in porties in. Grotere hoeveelheden zijn moeilijk te snijden als ze bevroren zijn, terwijl afgemeten porties direct gebruikt kunnen worden. Door de verpakking te voorzien van etiketten met de inhoud, hoeveelheid en datum, kun je de inhoud gemakkelijker bijhouden en later nog eens terugzien.

Voorinvriezen:

Als je wilt dat fruit en groente hun oorspronkelijke vorm beter behouden, is voorinvriezen een goede optie. Je kunt bijvoorbeeld bereide frambozen één voor één op een schaal invriezen, met wat ruimte ertussen, en ze vervolgens in een zak of bakje doen. Zo voorkom je dat de bessen aan elkaar gaan plakken en kun je ze later gemakkelijker uit de vriezer halen en afzonderlijk gebruiken.

Bewaren:

Nieuwe, nog niet bevroren levensmiddelen mogen niet rechtstreeks op reeds bevroren levensmiddelen worden gelegd om ontdooiing te voorkomen. Verpak verse goederen altijd achterin en oudere goederen voorin. De vuistregel voor het bewaren van groente en fruit is ‘van seizoen tot seizoen’, dat wil zeggen: consumeren vóór de volgende oogsttijd.

Lees ook: 10 Tips voor het organiseren van je koelkast

Ontdooien:

Fruit ontdooit bijzonder langzaam in de koelkast; Het beste doe je dit op een zeef zodat het sap goed kan uitlekken. Het gaat natuurlijk sneller op kamertemperatuur of in de magnetron. Het fruit kan ook ingevroren gebruikt worden voor gebak, mixdrankjes of desserts. De voedingsstoffen in groenten blijven het beste bewaard als ze worden ingevroren. Het kan dus zo vanuit de vriezer in de pan, soep- of ovenschaal. Afhankelijk van het recept is ontdooien op kamertemperatuur of in de magnetron uiteraard ook mogelijk.