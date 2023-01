In Hong Kong wordt het nieuwe jaar twee keer gevierd

Laatst geüpdatet op januari 20, 2023 by Redactie

Miljoenen mensen kijken elk jaar uit naar het nieuwe jaar en de vieringen ervan. In China en veel andere landen in Oost- en Zuidoost-Azië is het nieuwjaarsfeest ook een van de belangrijkste feestdagen van het jaar, maar de datum wordt bepaald door de Chinese maankalender. Nieuwjaarsdag valt meestal op nieuwe maan tussen 21 januari en 21 februari. Inwoners en bezoekers van Hongkong krijgen zo de kans om het nieuwe jaar twee keer te verwelkomen, met verschillende evenementen en gebruiken.

Moderne kunst en lichtinstallaties

Na op 1 januari in Victoria Harbour het nieuwe jaar in te luiden met een spectaculaire multimediashow, beginnen nu de voorbereidingen voor de Chinese nieuwjaarsviering. Er is al weken veel bedrijvigheid in Hong Kong. De stedelingen bereiden zich voor door hun huizen en kantoren schoon te maken en in te richten, Lai See-enveloppen te vullen met geluksgeld en nieuwjaarsdiners te organiseren. Dit jaar valt het Chinese Nieuwjaar op 22 januari en luidt het Jaar van het Konijn in. De festiviteiten beginnen de avond ervoor en eindigen traditioneel met het Lantaarnfestival, dat plaatsvindt op 5 februari.

Van 19 januari tot 5 februari worden gigantische konijneninstallaties en kunstwerken met Victoria Harbour-thema geïnstalleerd langs de kustgebieden Central, Admiralty, Wan Chai en Tsim Sha Tsui. Tamar Park wordt omgetoverd tot een fantastische bloemenzee, het havenfront wordt opgesierd met lichtjes en de Central Ferry Piers krijgen een dakversiering. De multimediashow ‘A Symphony of Lights’, die dagelijks om 20.00 uur wordt opgevoerd, gebruikt licht- en lasereffecten om de sfeer in Victoria Harbour te bepalen.

Traditionele nieuwjaarsgebruiken

Een bloemenmarkt bezoeken op de dag voor nieuwjaar heeft een lange traditie: kersenbloesems zouden geluk brengen in de liefde, lelies staan ​​voor rijkdom. Op nieuwjaarsdag beklimmen veel Hong Kongers een van hun nabijgelegen bergen of beklimmen ze de trap naar het Boeddhabeeld, omdat klimmen symbool staat voor vooruitgang in het leven. ‘S Avonds viert de Tsim Sha Tsui-wijk van Kowloon feest met een kleurrijke parade tot in de vroege uurtjes van de volgende dag. Op de eerste dag na nieuwjaar trekken Hong Kongers massaal naar de New Territories om een ​​dorpstraditie na te bootsen. Voorzien van een verlanglijstje gooien ze sinaasappels in bomen – hoe hoger de sinaasappel in de boom blijft steken, hoe groter de kans dat de wens uitkomt. Op tweede nieuwjaarsdag brengen veel Hong Kongers hulde aan hun geloof door tempels te bezoeken. In de Che Kung-tempel in Tai Wai bijvoorbeeld zou het draaien van de koperen windmolen geluk brengen voor het nieuwe jaar. Het Lente Lantaarnfestival markeert het einde van het Chinese Nieuwjaar. Honderden kleurrijke lantaarns worden aangestoken in Hong Kong en sieren markten, winkelpuien, winkelcentra, parken, restaurants en hotels. De dag wordt ook vaak “Chinese Valentijnsdag” genoemd omdat de lantaarns een romantische sfeer verspreiden en zo de beste voorwaarden scheppen voor een perfecte date.