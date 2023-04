In verwachting van een jongen? 3 leuke ideeën voor het geboortekaartje

Laatst geüpdatet op april 20, 2023 by Redactie

Lieve mama’s in spe, gefeliciteerd met jullie zwangerschap! Een zoon op komst is natuurlijk ontzettend bijzonder en daar hoort natuurlijk een bijzonder geboortekaartje bij. Maar wat voor ontwerp past nou het beste bij jullie kleintje? In dit artikel geven wij drie leuke ideeën voor het ontwerp van jullie geboortekaartje, zodat jullie de komst van jullie zoon op een originele en persoonlijke manier kunnen aankondigen. Laat je inspireren en maak er iets moois van!

#1 Kies een originele vorm

Ben jij op zoek naar unieke geboortekaartjes voor een jongen? Neem dan een kijkje bij de originele vormen! Geboortekaartjes in een originele vorm zijn erg leuk, omdat ze een extra dimensie geven aan de aankondiging van de geboorte van jullie kindje. Een kaartje in de vorm van bijvoorbeeld een hartje, een wolk of een rompertje is niet alleen uniek, maar kan eventueel ook gelijk een hint zijn naar het geslacht van jullie kindje. Daarnaast zorgt een originele vorm ervoor dat het kaartje opvalt tussen alle standaard kaartjes en dat het nog lang bewaard zal worden door de ontvangers. Het geeft een extra persoonlijk tintje aan de geboorte van jullie kindje en is daardoor een mooie herinnering aan deze fantastische gebeurtenis.

#2 Geboortekaartjes voor stoere jongens

Zal jullie kleine man een echt avontuurlijk wondertje worden? Kies voor geboortekaartjes in een stoer thema. Denk bijvoorbeeld aan (tijger)printjes, leeuwen en andere jungle vibes. Helemaal trendy zijn bijvoorbeeld ook geboortekaartjes met holografisch folie. Hiermee creëer je een prachtige stoere, futuristische uitstraling door de mooie regenboog kleuren die verschijnen als je het kaartje heen en weer beweegt. Ook een geboortekaartje van hoogglans kan superstoer zijn! Denk maar aan een blauw of groen kaartje met de naam van jullie jongetje in een stoer lettertype. Kies jouw favoriete design en maak het kaartje extra origineel door bijvoorbeeld een mooi tekstje en een lieve foto toe te voegen.

#3 Verken de wildernis

Als je het extra speciaal wilt maken, waarom kies je dan niet voor een geboortekaartje op écht berkenhout? De geboortekaartjes zijn vaak gemaakt van 1 mm dik berkenhout en voelen supersterk aan. Ieder kaartje is uniek door de houtnerven die zichtbaar blijven door de inkt. Hoe stoer is dat! En naast de kwaliteit, kun je ook nog kiezen voor rechte of ronde hoeken. Ben je benieuwd hoe jouw houten geboortekaartje er in het echt uit zal zien? Bestel dan een proefdruk. Zo kun je het kaartje alvast bewonderen voordat deze op de deurmat ploft bij vrienden en familie. We wensen jullie een fantastische tijd toe met jullie kleine man!