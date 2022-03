In welk gereedschap moet je investeren als je zelf de klusser in huis wilt worden?

Dat klussen iets is voor mannen, is natuurlijk een groot cliché dat – letterlijk – weinig constructief is. Ook vrouwen kunnen goed zijn met de handen. Zeker als je als vrouw zelf een koopwoning hebt en misschien ook alleenstaand is, is het verdomd handig als je zelf klusjes in huis kunt doen. Maar als je die handschoen wilt oppakken, is het natuurlijk wel praktisch om eerst te investeren in het benodigde gereedschap. Natuurlijk heb je zaken als hamers, schroevendraaiers en nodig. Maar welk ‘groter’ gereedschap komt het beste van pas? We bespreken een aantal belangrijke zaken om in te investeren. Bij gereedschap geldt dat goedkoop duurkoop is. Investeer dus in goede spullen, zoals Festool gereedschap.

Schuurmachine

Schuren kun je natuurlijk gewoon met de hand doen. Op kleine oppervlakken en in hoekjes is dat ook de beste optie. Maar als je grotere oppervlakken moet gaan schuren, is dat nogal een aanslag op je lichaam. Een schuurmachine kan je ontzettend veel werk en energie besparen wanneer je bijvoorbeeld een trap of deuren wilt schuren voordat je gaat lakken.

Zaagtafel

Ook zagen kan erg veel werk zijn als je het met de hand moet doen, en dan gaat het vaak niet eens zo netjes. Dit terwijl het een stuk makkelijker, netter en vlotter kan met de juiste hulpmiddelen. Een zaagtafel is een prima investering. Je hoeft dan alleen nog hetgeen je wilt zagen netjes langs de zaag te begeleiden. Koop er wel oordoppen of andere bescherming voor je oren bij, want de herrie die erbij komt kijken is nogal indringend.

Decoupeerzaag

Zagen wil je niet altijd alleen in een rechte lijn doen. Als je vormen wilt zagen of hoeken wilt afronden, dan gaat dat niet goed met een cirkelzaag of trekzaag. Daarom is een decoupeerzaag een goede investering aanvullend op de zaagtafel. Een decoupeerzaag is zeer wendbaar en daarom erg handig voor afwijkende vormen. Voor een rechte lijn is hij dan weer minder geschikt, omdat de kans op afwijkingen in die lijn groot is.

Klopboormachine

De ene boormachine is de andere niet. Een simpele boormachine leent zich om mee in zachte materialen te boren. Maar als je ook in een harde steensoort, zoals bijvoorbeeld beton, wilt kunnen boren, kom je er niet ver mee. Hiervoor heb je een klopboormachine nodig. Daarmee kun je ook gewoon in zachtere materialen boren en schroeven vast- en losdraaien. Investeer dus niet in een eenvoudige boormachine, maar ga meteen voor een klopboormachine.

Leidingzoeker

Een leidingzoeker valt misschien niet in de categorie ‘groot gereedschap’, maar het is wel de moeite waard om hier in te investeren en daarbij niet voor de goedkoopste te gaan. Niet alle leidingzoekers zijn immers tot hetzelfde in staat. Dit terwijl het erg praktisch is als je niet alleen elektrische leidingen kunt opsporen, maar ook hout- en staalconstructies in de muur, vloer of het plafond kunt vinden. Zo kun je voorkomen dat je op de verkeerde plek boort en een met een groot probleem komt te zitten.

Uiteraard moet je de kleine dingen ook niet vergeten. Een waterpas is eigenlijk onmisbaar, net als een duimstok of rolmaat, een stanleymes en dopsleutelset voor bouten en moeren. Het kost dus wat om zelf je klusjes in huis te kunnen doen, maar op de langere termijn bespaar je flink op de hulp van professional of een beunhaas. Plus je krijgt de voldoening van het zelf doen!