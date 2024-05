Inbraak Top 5 voorjaar 2024: van tuinkabouter tot (elektrische) fiets

Laatst geüpdatet op mei 29, 2024 by Redactie

Nu de zon zich wat vaker laat zien en de temperaturen langzaam beginnen te stijgen, is het tijd om de deuren en ramen open te gooien en te genieten van de buitenlucht. Met mooi weer lijkt het voor veel Nederlanders alsof hun zorgen afnemen, waaronder ook hun zorgen over inbraak, blijkt uit onderzoek van verzekeraar Allianz Direct. Bijna 1 op de 5 Nederlanders (18%) is in het voorjaar namelijk minder bewust bezig met het voorkomen van inbraak.

Ook zegt een kwart (27%) de ramen in de lente en zomer vaak open te laten staan als ze niet thuis zijn. 12% zegt in deze periode zelfs ook de tuin- of balkondeuren open te laten wanneer ze niet thuis zijn. In deze onvoorzichtigheid spelen ook kinderen een rol: 17% van de Nederlanders zegt namelijk dat hun deuren in het voorjaar vaak open staan omdat hun kinderen dan veel buitenspelen.



Dat veel Nederlanders niet zo bezig zijn met het voorkomen van inbraak, komt waarschijnlijk doordat ze denken dat het risico op inbraak klein is. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat meer dan een derde van de Nederlanders (35%) niet gelooft overdag een doelwit voor diefstal te zijn als ze thuis zijn. En zelfs als ze niet thuis zijn maar wel in de buurt, zoals in de tuin, bij de buren of in de speeltuin, denkt 27% geen prooi voor diefstal te zijn.

Diefstal uit de tuin: van tuinkabouters tot pakken koffie

Naast dat je spullen in huis meer gevaar lopen om gestolen te worden als de deuren en ramen open staan, zijn ook spullen rondom het huis vatbaar. Meer dan 1 op de 6 Nederlanders (16%) is namelijk weleens bestolen uit de tuin of van het balkon. Allianz Direct vroeg aan mensen waar ze van waren bestolen en kon zo een top 5 van de meest gestolen spullen maken.

(Elektrische) fietsen (20%)

Tuinmeubels (17%)

Gereedschap (12%)

Tuinkabouter (12%)

Speelgoed (8%)

Andere opvallende voorwerpen die weleens uit de tuin van Nederlanders gestolen zijn, zijn kratten bier, pakken koffie, vogelvoerhuisjes en kerstverlichting.

Schuurinbraken fors toegenomen

Uit onderzoek op basis van data van de politie en het CBS blijkt verder dat het aantal schuurinbraken de afgelopen jaren fors stijgt, met 11.000 schuurinbraken in 2023. Ook hier hebben dieven het vooral gemunt op dure producten, zoals elektrische fietsen, luxe barbecues en kostbaar gereedschap. Het onderzoek van Allianz Direct toont aan dat bijna een derde (31%) van de Nederlanders hun schuur overdag niet op slot doet en 32% de fiets in de schuur niet op slot zet.



Nayla van Nieuwenhuizen, Product Manager van Allianz Direct: “Het onderzoek en de cijfers benadrukken de noodzaak voor huiseigenaren om proactief te zijn in het beschermen van hun eigendommen tegen inbraak en diefstal, vooral tijdens het voorjaar wanneer de risico’s toenemen. Met de juiste voorzorgsmaatregelen kunnen huiseigenaren zich beschermen tegen ongewenste indringers. Zo worden met name fietsen uit de tuin gestolen, terwijl uit het onderzoek blijkt dat bijna een derde (31%) de fiets niet op slot zet in eigen tuin. Ook laat 15% zijn laptop of telefoon weleens onbeheerd buiten liggen.”

Verzekerd voor insluipers of tuindiefstal

En hoe zit het eigenlijk met de verzekering als er een insluiper is geweest in huis of tuin? Nayla vervolgt: “Uit ons onderzoek blijkt dat minder dan de helft van de Nederlanders weet of ze verzekerd zijn voor diefstal uit de tuin, terwijl dit soort diefstal toch vrij vaak voorkomt. Wij adviseren daarom om een passende verzekering af te sluiten en/of te checken waar je voor bent verzekerd, mocht er toch wat worden gestolen. Ook voor diefstal zonder braaksporen, zoals door een open deur, ben je vaak gewoon verzekerd.