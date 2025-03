Alles over Indiase curry’s

Laatst geüpdatet op maart 6, 2025 by Redactie

Veel van de curry’s die hier worden geserveerd, zijn aangepast aan de Europese smaak en zijn helemaal niet Indiaas! Het woord curry wordt in India eigenlijk gebruikt om de jus of saus in een gerecht te beschrijven, die specifiek voor elk vlees wordt gemaakt, in tegenstelling tot de traditie om eiwitten te ruilen, zoals kip, lam of groente Biryanis, bijvoorbeeld. Indiase curry’s zijn gebaseerd op een complexe mix van kruiden en specerijen, waaronder chilipepers, koriander, komijn, knoflook, gember, ui en kurkuma. Het woord ‘curry’ komt van de currybladeren die worden gebruikt in Zuid-Indiase curry’s.



Curry’s kunnen ‘droog’ of ‘nat’ zijn. Droge curry’s worden gekookt met slechts een kleine hoeveelheid vloeistof die mag verdampen, zodat de andere ingrediënten bedekt blijven met het kruidenmengsel. Natte curry’s bevatten veel saus of jus op basis van bouillon, kokosroom of melk, room of yoghurt, gebakken geplette ui, tomatenpuree of groentepuree,



En natuurlijk variëren curry’s in heel India dankzij de verschillende kookmethoden, culturen, ingrediënten, religies, bodem en tradities. Onze handige gids laat je de soorten curry zien die in heel India verkrijgbaar zijn om je smaakpapillen te verleiden tijdens je reis door het land van specerijen.

Lees ook: Alles over Indiaas eten

CURRIES UIT NOORD-INDIË EN DE INDIAASE HIMALAYA’S

Channa Masala

Noord-India

Je zult veel van de curry’s uit Noord-India herkennen van je lokale Indiase restaurant, zoals Chicken Tikka en Chana Masala. Curry’s uit deze regio hebben meestal romige, dikke en matig pittige jus.



Een van de beroemdste curry’s uit Noord-India is de Chicken Jalfrezi. Er wordt gezegd dat het dateert uit de tijd van de Britse overheersing in India, waar koks het gerecht maakten voor de Britten om overgebleven vlees te gebruiken, maar sommigen zeggen dat het terug te voeren is tot het Mughal-tijdperk. Het gerecht is in wezen een roerbak van gemarineerd vlees, paprika’s, chilipepers, uien, pepers, tomaten en kruiden met een dikke maar droge jus.



Vegetariërs zullen dol zijn op Channa Masala, een veelvoorkomende groentecurry die vrij pittig en droog is met een licht zure smaak, gemaakt met kikkererwten en tomaat. Je kunt het eten als hoofdgerecht met bhatura, een gefrituurd Noord-Indiaas brood, of als tussendoortje (chaat).



Een ander vleesvrij gerecht is Palak Paneer, een klassieke Noord-Indiase curry gemaakt met gepureerde spinazie (palak) en blokjes Indiase cottage cheese (paneer).

Punjab

Ook bekend als Murg Makhani, Butter Chicken is een klassiek Indiaas gerecht dat je over de hele wereld tegenkomt. Dit feloranje Punjabi gerecht heeft een dikke en romige jus die perfect is om te serveren met luchtig naanbrood en kan mild of pittig zijn. Het gerecht wordt toegeschreven aan drie mannen uit Peshwar, die na de verdeling van India in 1947 naar Delhi vluchtten.



Chicken Tikka Masala is een ander klassiek Punjabi gerecht. ‘Tikka’ betekent stukjes, verwijzend naar de kip of groenten die gemarineerd zijn in yoghurt voordat ze in een tandoor worden gegrild en toegevoegd aan een romige jus gemaakt met kokosmelk.

Himalaya

Himalaya curry’s hebben een schonere, gezondere smaak dan Indiase curry’s en zijn minder vettig en pittig dan hun Indiase tegenhangers. Als je naar Ladakh gaat, mis dan niet de kans om Rista te proberen, een populair authentiek Kashmiri gerecht bestaande uit gehaktballen gemaakt van gehakt lamsvlees.

CURRIES UIT ZUID-INDIË (KERALA, KARNATAKA EN TAMIL NADU)

Kerala fish curry

Currygerechten in Zuid-India bevatten vaak kokosmelkbladeren van currybomen voor een romige textuur.

Karnataka

Karnataka heeft een schat aan geweldig eten, maar langzaam gekookte Karnataka-varkenscurry is een opvallend gerecht. Dit gerecht heeft een echt aangename warmte en diepte van smaak en is, ondanks de naam, eigenlijk vrij snel klaar.

Kerala

Keralaanse curry’s staan ​​bekend als het “Land van specerijen” vanwege de specerijenhandel met Europa en vele oude beschavingen. Ze bevatten veel kardemom, zwarte peper en Huli Pudi (sambarpoeder) als specerijen.



Meen Molee is het perfecte gerecht om te proberen in Kerala, vooral als je je eten niet te pittig wilt. Het kenmerkende gerecht van centraal Kerala, deze viscurry op basis van kokosnoot, zou een variatie zijn op Caldeirada, een Portugese eenpansstoofpot met vis.

Tamil Nadu

Als je van extra pittige curry’s houdt, ga dan naar Chettinad in Tamil Nadu om Chicken Chettinad te proberen, een aromatische en vurige curry. Het is gemaakt volgens een recept dat al generaties lang wordt doorgegeven en bevat kruiden die droog zijn geroosterd met kokosnoot voordat ze worden gemalen. Het is niet voor watjes, maar is absoluut heerlijk.

CURRIES UIT WEST-INDIË, GUJARAT EN MUMBAI

Goa Viscurry

De westelijke regio van India omvat Gujarat, Maharashtra en Goa, maar de keuken verschilt enorm tussen deze staten. Gujarat is traditioneel een vegetarische regio met een droog en heet klimaat en een licht zoete toets aan elk gerecht. Goa is een belangrijke handelshaven en als voormalige kolonie van Portugal spelen rundvlees, port en azijn een belangrijke rol in gerechten.

Goa

Goaanse curry’s worden gedomineerd door varkensvlees en zeevruchten, samen met rundvlees, wat is toegestaan ​​omdat het een overwegend katholieke staat is. Viscurry is een Goaans basisgerecht, een goedkoop gerecht met een zoete kokosbasis en veel pit en specerijen. De perfecte setting om het te proberen is bij een strandhuisje met een koud biertje erbij.



Een andere specialiteit van Goa is de vindaloo, een hete en vurige curry met vaak varkensvlees. Het is absoluut het beste om het te vermijden als je niet van pittig eten houdt, maar chililiefhebbers zullen het geweldig vinden. Het woord ‘Vindaloo’ is afkomstig van het Portugese “vin d’alho”, wat knoflookwijn betekent, dat werd gebruikt toen het een bescheiden vleesstoofpot met rode wijn was.

Gujarat

Gujarati kadhi is een curry met een vleugje zoetheid. Dit basisgerecht in bijna elk huishouden in Gujarat is echt verkoelend – perfect om aan de hitte te ontsnappen.



Vegetariërs zullen genieten van Undhiyu, een gezonde en voedzame Gujarati groentecurry. Traditioneel geserveerd in een aardewerken pot, de ingrediënten zijn bananen, aubergine, kokosnoot, fenegriek, aardappelen en surti papdi (een soort groene bonen).

Lees ook: Tandoori Masala: Het Indiase kruidenmengsel

CURRIES UIT KOLKATA & NOORDOOST-INDIË

Maacher Jhol

De smeltkroes van stammen en culturen bootst de unieke gerechten en smaken van het noordoosten van India na. Curries hier kunnen heel anders zijn dan de typische Indiase keuken, omdat ze meestal geen masala’s en olie bevatten, maar ze kunnen ongelooflijk heet en pittig zijn, vaak met vurige Bhut Jolokia-pepers.

Kolkata

Als je Kolkata bezoekt, mis dan niet de kans om Maacher Jhol te proberen, een eenvoudig maar smakelijk gerecht. Deze lichte Bengaalse viscurry heeft meestal mosterdolie als basis en kan worden gemaakt van verschillende soorten vis.

Assam

Een van de populairste hoofdgerechten die je in Assam zult vinden, is Masor Tenga, of ‘Pittige viscurry’. Perfect voor de zomer, het combineert de heerlijke smaak van gedroogde vis met de zure smaak van tomaten en kokum (een kleine zure vrucht die lijkt op cherrytomaatjes) en wordt vaak gegeten na een zware maaltijd, om de spijsvertering te bevorderen.



We hopen dat deze heerlijke gerechten je een voorproefje hebben gegeven van de geweldige curry’s die in India worden aangeboden.