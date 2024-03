Infla-dating? 6x leuke datetips die wél betaalbaar zijn deze lente

Laatst geüpdatet op maart 12, 2024 by Redactie

Daten. Het is al niet makkelijk, maar vanwege de stijgende prijzen ook nog eens ongelofelijk duur. Gezellig samen uit eten of een drankje doen op het terras is al bijna niet meer te betalen. De oplossing om deze lente toch te kunnen daten? Infla-dating! Bij infla-dating ga je op zoek naar date ideeën waarbij je iemand goed kunt leren kennen zonder dat je meteen je portemonnee moet trekken. Datingapp Fruitz zocht de leukste low budget dates voor deze lente voor je uit!

1. Geocachen

Avontuurlijk aangelegd? Door heel Nederland (en eigenlijk over de hele wereld) zijn kleine schatten verstopt die je kunt vinden op basis van GPS coördinaten. Maak een account, kies een locatie en de moeilijkheidsgraad uit en ga lekker samen op pad! Zoekend naar de volgende coördinaten kunnen jullie elkaar beter leren kennen en ontdek je meteen of jullie even fanatiek zijn aangelegd. Als je er een gevonden hebt, schrijf je jullie namen in het logboek bij de geocache om te bewijzen dat jullie deze gevonden hebben. Meteen een mooi moment om jullie date te vereeuwigen. Geocaches zijn overal te vinden; in steden, dorpen en midden in de natuur. Er is voor ieder wat wils.

2. Gratis evenementen

Gratis festivals, concerten en markten; ze zijn er (vooral in de lente en zomer) in overvloed! Zoek van tevoren even op welke gratis evenementen er bij jou in de buurt gepland staan en ga erop uit. Leuke tips zijn het Vondelpark Openluchttheater in Amsterdam, FeelGood Market in Eindhoven, Theaterfestival Sonsbeek in Arnhem en MOMO Playground in Rotterdam. De evenementen zijn een uitgelezen kans om meer te horen over elkaars muziek/theater smaak en misschien zelfs een dansje te wagen. Voor je het weet hebben jullie de dag van je leven zonder daar de hoofdprijs voor te hoeven betalen!

3. Koffie en een kunstwandeling

In verschillende steden in Nederland zijn wandelroutes uitgezet langs prachtige Street Art werken. De beste routes zijn te vinden in Breda, Dordrecht, Groningen, Heerlen en Goes. Haal een kopje koffie of thee to go bij je favoriete tentje en ga op ontdekkingstocht. Een perfect moment om wat te ontdekken over kunst en elkaar!

4. Een romantische picknick

Pak je main character moment en ga romantisch picknicken. Dit is dé perfecte date in het voorjaar. Je kunt hiervoor zelf heerlijke broodjes, wraps en snacks maken of je eigen borrelplank creëren. Zoek op een zonnige dag een mooi park en een chill kleedje uit en je bent klaar. Super knus en romantisch.

5. Spelletjesavond

Regenachtige lenteavond? Een andere leuke datetip is een spelletjesavond. Zet je favoriete spellen op tafel en vraag je date om ook wat spellen mee te nemen. Met dit date idee kun je op een speelse manier achterhalen hoe competitief je date is. Of bestel een escape room voor thuis en werk samen om alle raadsels op te lossen. Pro tip: zoek wat spellen uit waarbij je wat dichter bij elkaar kan gaan zitten en elkaar aan kunt raken voor wat extra romance. Zo heb je in no time een gezellige avond te pakken.

6. Thuis dineren

Zou jij jezelf omschrijven als kitchen royalty? Maak dan indruk op je date door voor hen te koken! Of test hoe goed jullie bij elkaar passen door samen een gerecht te bereiden. Kies voor een recept dat jullie allebei nog niet kennen of een bijzonder ingrediënt dat jullie moeten verwerken in het gerecht. Het maakt niet uit of het een culinair hoogstandje wordt of dat het helemaal in de soep loopt, dit is in ieder geval een recept voor een hoop lol. Dek de tafel, zet er wat vers geplukte lentebloemen op (mits je date geen hooikoorts heeft), schenk je favoriete drankje in en geniet!