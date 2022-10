Insidertip: Bak glutenvrij en vegan

Alternatieven voor tarwebloem en dierlijke ingrediënten zoals eieren zijn er in overvloed. Helaas is niet iedereen zich hiervan bewust, aangezien traditioneel bakken nog steeds als ongeëvenaard wordt beschouwd. Daar willen we verandering in brengen, want veganisten en mensen met een glutenintolerantie moeten ook kunnen genieten van gebakken lekkernijen. We laten je de beste insidertips zien voor veganistisch en glutenvrij bakken.

Glutenvrij bakken – genieten ondanks coeliakie

Coeliakie is een glutenintolerantie. Gluten is een zogenaamd gluten-eiwit en komt b.v. voor in tarwe, rogge of spelt. Ongeveer één procent van alle mensen, heeft er last van. Na het eten van graanproducten ontwikkelen ze symptomen zoals diarree of krampen. Met de alternatieven voor klassieke graansoorten kunnen deze mensen echter weer genieten van brood en gebak.



Er zijn verschillende soorten glutenvrij meel. Afhankelijk van het soort gebak worden andere meelsoorten aanbevolen om het best mogelijke resultaat te bereiken. Glutenvrij gebak mag niet onderdoen voor klassiek gebak gemaakt met graanmeel. Bij een glutenintolerantie kun je met een gerust geweten de volgende meelsoorten gebruiken:



-Glutenvrij graanmeel (maïsmeel, rijstmeel, gierstmeel)

– Meel van pseudogranen (boekweitmeel, quinoameel)

– Meel gemaakt van peulvruchten zoals bonen, kikkererwten of linzen

– Meel van noten en zaden (kokosmeel, amandelmeel, lijnzaadmeel)



Lijnzaadmeel is goed voor bijvoorbeeld glutenvrij brood en broodjes. Heerlijke, zoete, glutenvrije gebakjes toveren met rijstmeel of kokosmeel. Zetmeelmeel (bijv. aardappelmeel) moet altijd worden gebruikt als aanvulling om het deeg te versterken.

Tips en trucs voor veganistisch bakken

Veganistisch bakken klinkt op het eerste gezicht erg tijdrovend en ingewikkeld. Maar als je het eenmaal onder de knie hebt, zul je je veganistische vrienden en jezelf verrassen. Het vermijden van niet alleen vlees, maar alle dierlijke producten wordt steeds populairder. Maar hoe bak je lekkere taarten en taarten? Wij vertellen het je hier.



Hoewel het heel gemakkelijk is om veganistisch brood en broodjes te maken, is het moeilijker met zoete gebakjes. Eieren en melk zijn in bijna elk recept aanwezig. Maar veganistische muffins, brownies of zelfs hele cakes zijn al lang in opkomst. Populaire veganistische gebakken lekkernijen zijn onder meer:



-Vegan muffins met citroen zonder melk en eieren

-Vegan brownies met appelmoes en amandelmeel

-Vegan appeltaart met sojamelk en mineraalwater



Ingrediënten zoals appelmoes of sojamelk vervangen perfect de klassieke dierlijke ingrediënten. Als eters of proevers niet weten dat het veganistisch is, realiseren ze het zich vaak niet. Laat je dus niet misleiden door critici. Veganistisch bakken kan zowel qua smaak als uiterlijk overtuigen.

Combineer glutenvrije en veganistische recepten

Soms ontkom je er niet aan om zowel glutenvrij als vegan te bakken. Bijvoorbeeld als sommige gasten vegan zijn en andere gasten geen gluten kunnen verdragen. In plaats van meerdere gebakjes te bereiden, schakel je tegelijkertijd over op veganistische en glutenvrije recepten. Zorg ervoor dat je glutenvrije bloem en alternatieven voor eieren en melk gebruikt. Dit bespaart je tijd en maakt je gasten net zo blij.