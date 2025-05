Inspiratie voor een onvergetelijke plek in de zon

Laatst geüpdatet op mei 2, 2025 by Redactie

Met de zomer in aantocht trekken steeds meer mensen naar plekken waar buiten zitten en goed eten samenkomen. In de regio Drechtsteden zijn een aantal terrassen te vinden die niet alleen uitzicht op het water bieden, maar ook elk hun unieke sfeer en karakter hebben. Drie locaties van De Willaerts Group springen daarbij in het oog: Kita in Hendrik-Ido-Ambacht, Le Barrage in Alblasserdam en Willaerts in Papendrecht.

Kita: met uitzicht over de Noord

Aan de rivier de Noord ligt Kita, een restaurant dat zich onderscheidt door zowel zijn ligging als zijn interieur. De naam ‘Kita’, Japans voor ‘noord’, verwijst subtiel naar het uitzicht vanaf het terras. Gasten kunnen hier terecht voor een middag of avond aan het water, met een menukaart die internationale gerechten combineert met Japanse invloeden.



Naast de keuken is ook het terras zelf het benoemen waard. Het is ruim, zonnig en vormt regelmatig het decor voor optredens van dj’s en artiesten. Kita werd recent bekroond met een Entree Award voor ‘Best New Dine & Drink Concept’, waarmee het zich in de kijker speelt als een plek waar beleving en gastvrijheid centraal staan.



Adres: Noordkade 4, 3341 SZ, Hendrik Ido Ambacht

Website: https://restaurantkita.nl/

Le Barrage: aan de Alblas in Alblasserdam

Op korte afstand van Rotterdam bevindt zich Le Barrage, gelegen aan de rustige oevers van de Alblas. Achter de statige gevel van het restaurant ligt een terras dat grenst aan het water, waar bootjes aanmeren en het tempo van de dag vanzelf vertraagt.



Gasten kunnen hier terecht voor lunch of diner, en ook op koelere avonden blijft het terras aantrekkelijk dankzij heaters en een sfeervolle serre. De kaart is gevarieerd, met zowel klassieke gerechten als sushi en sashimi.



Adres: Dam 65, 2951 GA, Alblasserdam

Website: https://lebarrage.nl

Willaerts: ontspannen aan het water

Willaerts in Papendrecht is al jarenlang een vaste waarde in de regio. Het terras ligt op een unieke plek waar drie rivieren samenkomen en is ingericht om het hele jaar door comfortabel buiten te kunnen zitten, ongeacht het weer.



Wat deze locatie mede bijzonder maakt, is de bereikbaarheid per waterbus. Eenmaal aangekomen, is er keuze uit een uitgebreide kaart met onder andere klassiekers, seizoensgerechten en vis van Schmidt Zeevis. Vegetarische en veganistische opties zijn ruim vertegenwoordigd, en de drankkaart biedt een brede selectie aan wijnen, cocktails en gin-tonics.



Adres: Veerplein 1, 3351 RW, Papendrecht

Website: https://willaerts.nl/

Il Mercato – Twee terrassen, één Italiaanse beleving

Wie houdt van de zon, gezelligheid en een stukje Italië, kan terecht bij Il Mercato in Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht. Beide locaties bieden een terras waar je kunt genieten van een ontspannen moment, de frisse lucht en de typische Italiaanse sfeer.



Beide terrassen van Il Mercato bieden hun eigen charme. In Papendrecht zit je midden in de levendigheid van het centrum, terwijl je in Hendrik-Ido-Ambacht juist kunt genieten van de rust en een ontspannen sfeer. Ze hebben allemaal één ding gemeen: de mogelijkheid om te genieten van de Italiaanse sfeer in de buitenlucht. Of je nu in een drukke winkelstraat zit of in een rustige omgeving, beide terrassen bieden de ideale plek om even te ontspannen, het weer te waarderen en van een klein stukje Italië te genieten.

Papendrecht – Centrum

Het terras van Il Mercato in Papendrecht ligt in het hart van het levendige centrum, een plek waar je even kunt ontsnappen aan de drukte van het winkelen. Het ruime terras biedt een fijne plek om te genieten van een koffie of een glas wijn, terwijl je het bruisende stadsleven om je heen ziet. De rustige sfeer op het terras maakt het een fijne plek voor een lunch of een diner in de buitenlucht.



Doordat het terras goed bereikbaar is, is het een ideale plek voor zowel een korte pauze als een langere, ontspannen maaltijd. De locatie is overzichtelijk en uitnodigend, en biedt een ontspannen ervaring, of je nu een moment van rust zoekt of een gezellig samenzijn met vrienden.



Adres: Markt 171, 3351 HM Papendrecht

Website: https://ilmercatoambacht.nl/

Hendrik-Ido-Ambacht – Noordkade

In Hendrik-Ido-Ambacht, aan de Noordkade, ligt het tweede terras van Il Mercato. Dit terras heeft een elegante en rustige uitstraling. Het is de ideale plek om van de zon te genieten, een boek te lezen of lekker te zitten met een drankje. Het terras is perfect voor een ontspannen lunch of diner, met de hele dag zon en een rustige sfeer.



Het terras in Hendrik-Ido-Ambacht biedt een fijne plek om in alle rust te genieten van een Italiaanse maaltijd. De sfeervolle omgeving maakt het tot een aangename bestemming voor zowel een korte pauze als een langer verblijf, waar je kunt genieten van het buitenleven.



Adres: Noordkade 2, 3341 SZ, Hendrik-Ido_Ambacht

Website: https://ilmercatoambacht.nl/