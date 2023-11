Interieur- en lifestylezender HGTV komt naar Nederland

Laatst geüpdatet op november 22, 2023 by Redactie

Warner Bros. Discovery haalt de zender HGTV begin 2024 naar Nederland. De interieur- en lifestyle-zender met een breed scala aan interieurinspiratie- en verbouwingscontent is al in 93 andere landen te zien en is wereldwijd een succesvol merk. Bekende HGTV-programma’s zijn Celebrity IOU, waarin de broers Jonathan en Drew Scott samen met celebrities huizen een complete make-over geven en vervolgens als verrassing schenken aan mensen die iets speciaals voor hen hebben betekend, My Lottery Dream Home met David Bromstad die loterijwinnaars helpt met hun gewonnen geld éindelijk dat grote droomhuis te kopen en House Hunters – inmiddels al 205 seizoenen verder – waarin huizenkopers nauw worden gevolgd in de zoektocht naar de nieuwe perfecte woning waarbij de plus- en minpunten zorgvuldig tegenover elkaar worden afgewogen.



HGTV maakt haar intrede in Nederland op maandag 15 januari 2024. Vanaf dat moment kunnen kijkers met een TV-abonnement bij aanbieders KPN, Ziggo en Odido* zich laten inspireren en hun hart ophalen aan de uitgebreide programmering. De meeste programma’s bij HGTV zijn ook te zien op streaming service discovery+.

We Love Home!

Van inrichten, stijlen, renoveren, aankopen tot verkopen, bij HGTV kan de kijker terecht voor álles in en rondom het huis. HGTV laat de werelden zien van échte mensen met mijlpalen die zij willen behalen in hun interieur-, renovatie- of andere huisprojecten. Door het delen van deze verhalen hoopt HGTV zowel een bron van inspiratie te zijn als dé zender om op af te stemmen voor een dagelijks relaxmoment. Programma’s bij HGTV in Nederland zijn straks o.a. Fixer To Fabulous, waarin we zien hoe het getrouwde stel Dave en Jenny Marrs in de Amerikaanse staat Arkansas alles op alles zet om historische huizen in en om hun thuisstad Bentonville in ere te herstellen. Of No Reno Demo waarin social media influencer Jennifer Todryk de mooiste renovaties doet zónder mega sloopwerk. Jennifer combineert slimme design-oplossingen met kostenbesparende ideeën om zo schitterende home make overs te creëren en de levenslange dromen van de huiseigenaren eindelijk uit te laten komen.



Tatiana Lagewaard, Head of Content & Programming bij Warner Bros. Discovery: ”We zijn blij de zender HGTV aan het Warner Bros. Discovery-portfolio toe te mogen voegen en daarmee dit mooie merk naar Nederland te halen. Met ‘content dat staat als een huis’, zoals de programma’s Fixer To Fabulous en No Demo Reno, zijn we dé aangewezen plek voor interieurfans en renovatieliefhebbers. Tegelijkertijd wordt HGTV ook een partij die adverteerders en commerciële-partners direct in verbinding brengt met een specifieke lifestyle-doelgroep. Ons doel is om met HGTV een bron aan inspiratie te zijn, maar ook een zender om even lekker bij te relaxen.”