International Jazz Day: Nederlanders luisteren massaal meer naar Jazz

Laatst geüpdatet op april 30, 2024 by Redactie

Het is vandaag International Jazz Day! Een dag waarbij mensen in alle uithoeken van de wereld verenigd worden om het genre te vieren. Jazz is een genre dat in Nederland enorm in de lift zit, blijkt uit cijfers van Spotify. Daarmee laat Spotify zien dat het een muziekplatform is voor muziekliefhebbers van genres in de volle breedte en een plek is die luisteraars kennis laat maken met nieuwe muziek en artiesten. Reden genoeg om vandaag eens wat dieper in de jazz data te duiken.

De populariteit van Jazz in Nederland

De populariteit van Jazz is in de afgelopen tijd enorm gestegen. In 2018 luisterden we in Nederland gemiddeld 33 jazznummers in een jaar. Afgelopen jaar waren dat er gemiddeld 66. Als dit wordt omgerekend naar het exacte aantal streams, is hier een stijging van 98% te zien. Tot nu toe zijn er dit jaar al ruim 300 miljoen jazznummers gestreamd in Nederland.

De stijging van jazz in beeld

Zie hieronder de stijging van het aantal jazz streams door de jaren heen. De hoge pieken geven de feestdagen weer, wanneer jazz extra populair is. Zo wordt Michael Bublé met zijn album ‘Christmas’ ieder jaar erg goed gestreamd. Buiten de pieken om blijft de populariteit van het genre stijgen.

Nederlands succes in Jazz

Kyteman’s nummer ‘Sorry’ staat twee keer in de Nederlandse top 3 van meest gestreamde jazz tracks. De versie die hij Tovili speelde staat op de eerste plaats en die op Lowlands in 2009 eindigt op plek 3. ‘Mystery Repeats’ van Pete Philly & Perquisite staat op de tweede plaats. Deze tracks zijn tevens ook de best beluisterde albums van Nederlandse artiesten in Nederland. Wereldwijd zijn de tracks ‘It’s beginning to look a lot like Christmas’ en ‘Holly Jolly Christmas’ van Michael Bublé het meest gestreamed.

Meeste liefde voor jazz in Amsterdam

De top 5 van de steden in Nederland waar jazz vorige maand het meest werd geluisterd bestaat uit Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag en Haarlem. In Amsterdam werd het genre in maart ruim 23 miljoen keer gestreamd. Dat betekent dat de gemiddelde Amsterdammer ongeveer 28 jazznummers in één maand heeft geluisterd. Haarlemmers zijn relatief grote jazzliefhebbers: gezien het aantal inwoners staat de stad opvallend hoog in de lijst.

Hieronder vind je de top 10 meest gestreamde Jazz-nummers en artiesten in Nederland en wereldwijd

Top 10 meest gestreamde nummers van Nederlandse artiesten

1. Kyteman – Sorry (Live in Tivoli)

2. Perquisite – Pete Philly, Pete Philly & Perquisite – Mystery Repeats

3. Kyteman – Sorry (Live op Lowlands 2009)

4. De Hofnar, Pete Philly & Persquisite – Mystery Repeats – De Hofnar Remix

5. Candy Dulfer, Josylvio – Raak Jezelf Niet Kwijt

6. Jazz Orchestra of the Concertgebouw, Jeangu Macrooy, Trijntje Oosterhuis – Someday At Christmas

7. Laura Fygi – La vie en rose

8. Laura Fygi – Dream A Little Dream

9. Candy Dulfer – Lily Was Here

10. Shierro – Quiet Storm

Top 10 meest gestreamde Nederlandse artiesten

1. Metropole Orkest

2. Pete Philly & Perquisite

3. Kyteman

4. Laura Fygi

5. New Cool Collective

6. Candy Dulfer

7. Dennis van Aarssen

8. Shierro

9. The Rosenberg Trio

10. Eric Vloeimans

Top 10 meest gestreamde nummers wereldwijd

1. Michael Bublé – It’s Beginning to Look a Lot like Christmas

2. Michael Bublé – Holly Jolly Christmas

3. Tulus – Monokrom

4. Tulus – Interaksi

5. Patrick Watson, The Cinematic Orchestra – To Build A Home

6. Michael Bublé – Feeling Good

7. Tulus – Hati-Hati di Jalan

8. Norah Jones – Don’t Know Why

9. Bill Withers, Grover Washington, Jr. – Just the Two of Us (feat. Bill Withers)

10. Natalie Cole – This Will Be (An Everlasting Love)

Top 10 meest gestreamde artiesten wereldwijd

1. Michael Bublé

2. Tulus

3. Leslie Odom Jr.

4. Norah Jones

5. Dean Martin

6. Nina Simone

7. Tom Misch

8. A Tribe Called Quest

9. Ray Charles

10. Ella Fitzgerald