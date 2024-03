International Women’s Day: Spotify deelt vrouwelijk succes op het platform

Laatst geüpdatet op maart 8, 2024 by Redactie

Het is vandaag International Women’s Day! Een wereldwijde dag waarop de sociale, economische, culturele en politieke prestaties van vrouwen worden gevierd. Spotify zoomt vandaag in op de vrouwelijke artiesten en deelt succescijfers.

Vrouwelijke artiesten worden meer gestreamd

Vrouwelijke artiesten worden steeds populairder in Nederland op Spotify. Wereldwijd is in de afgelopen 5 jaar is het aantal streams van vrouwelijke artiesten met 181% toegenomen. Dit geldt ook voor onze vrouwelijke artiesten van eigen bodem. Het aantal streams van Nederlandse vrouwelijke artiesten is in de afgelopen 5 jaar 149% gestegen.

Vrouwelijke artiesten in Nederland

De meest gestreamde vrouwelijke artiest van Nederland in 2023 was Suzan (van Suzan & Freek). Maan volgt haar op de tweede plek en Yade Lauren eindigt op de derde plaats. De meest gestreamde podcasts in 2023 die één of meer vrouwelijke presentatoren hebben zijn Geuze & Gorgels, NU.nl Nieuws en Moordzaken.

Internationale successen

Spotify heeft ook gekeken welke Nederlandse vrouwelijke artiesten het grootst zijn in het buitenland. Vanuit dit internationale perspectief valt op dat met name vrouwen die binnen het EDM genre actief zijn graag worden beluisterd in het buitenland. In de top 3 van meest beluisterde Nederlandse vrouwelijke artiesten in het buitenland staat Nora van Elken bovenaan, gevolgd door RANI op de tweede plaats en Loona eindigt op plek drie.

Top 10 door Nederlanders meest beluisterde nummers van vrouwen in 2023

Goldband, Maan – Stiekem

Miley Cyrus – Flowers

Libianca – People

Loreen – Tattoo

Zoë Tauran – Therapie

Hannah Mae, Metejoor – Wat Wil Je Van Mij

070 Shake, RAYE – Escapism

Ayra Starr – Rush

Bebe Rexha, David Guetta – I’m Good (Blue)

SZA – Kill Bill

Top 10 best beluisterde Nederlandse acts met vrouwelijke hoofd-artiest aller tijden

Suzan & Freek

Vengaboys

Nora Van Elken

Within Temptation

Alice Deejay

Maan

Yade Lauren

Zoë Tauran

Juf Roos

RANI

Top 10 best beluisterde vrouwelijke artiesten wereldwijd in 2023

Taylor Swift

KAROL G

SZA

Lana Del Rey

Ariana Grande

Rihanna

Billie Eilish

Shakira

Miley Cyrus

Doja Cat

Top 10 podcasts in Nederland met één of meerdere vrouwelijke presentatoren

Geuze & Gorgels

NU.nl Nieuws

Moordzaken

De Podcast Psycholoog

HELD IN EIGEN VERHAAL

Kibbeling

NRC Vandaag

Lang verhaal kort

De Zoete Zusjes Vakantiepodcast

Parool Misdaadpodcast

Top 10 Nederlandse vrouwelijke artiesten die internationaal het best beluisterd zijn in 2023

Nora van Elken

RANI

Loona

Eyelar

Sevdaliza

bülow

Karsu

RIMON

Mingue

C.C. Catch