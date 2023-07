Internationale dag van de friet: het grote snackbar onderzoek

Laatst geüpdatet op juli 13, 2023 by Redactie

Vandaag is het de wereldwijde dag van de Franse frietjes. Het ideale moment voor Thuisbezorgd.nl om Het Grote Snackbar Onderzoek te presenteren. Snackend Nederland in kaart gebracht aan de hand van data en inzichten van de 5.000 snackbars die door heel Nederland verspreid zijn. Want we zijn gek op friet en frituur in Nederland. Met name op zondag, want dan eten Nederlanders het liefste hun vette hap. In de meeste gemeenten is de laatste dag van de week hét moment om frituur te laten bezorgen aan huis (49%). Andere populaire snackdagen zijn vrijdag (24%) en zaterdag (19%).

FRIET OF PATAT

Friet of Patat? We hebben allemaal een vermoeden waar de grens ligt. Zeg jij ‘friet’? Dan gaat men ervan uit dat je onder de grote rivieren woont. Om voor eens en voor altijd antwoord te geven op deze vraag heeft Thuisbezorgd.nl de exacte grens in Nederland in kaart gebracht. Op basis van de menukaarten van snackbars door het hele land kun je die grens terugvinden in Het Grote Snackbar Onderzoek. Daar is ook per gemeente terug te zien wat de favoriete dag in de week is om frituur te bestellen.

SNACKBAR DICHTHEID

Een vette hap op elke hoek van de straat, of moet je wat verder fietsen naar de lokale friet- of patatboer? De ‘snackbar dichtheid’ verschilt sterk per gemeente. Thuisbezorgd.nl bracht het aantal snackbars per 1.000 inwoners in kaart. En wat blijkt? Zeeland, Groningen en Friesland zijn dé snackbar gemeentes van Nederland.

Zeeland: gemiddeld 0,51 snackbars per 1.000 inwoners

Groningen: gemiddeld 0,38 snackbars per 1.000 inwoners

Friesland: gemiddeld 0,38 snackbars per 1.000 inwoners

FRIKANDEL INDEX

De frikandel is misschien wel de meest iconische en populaire frituursnack van Nederland. Maar hoeveel betaal je eigenlijk voor deze langwerpige vleessnack? Volgens de data van Thuisbezorgd.nl zijn er aanzienlijke verschillen tussen gemeenten. Zo vind je de duurste frikandel in Den Haag (€2,66), terwijl in Heerlen een frikandel €1,82 kost en daarmee het goedkoopste van heel Nederland is.