Internationale sterrencast in Videoland Original misdaadserie ‘Safe Harbor’

Laatst geüpdatet op juni 7, 2024 by Redactie

De Rotterdamse haven: het toneel voor de nieuwe grootse internationale Videoland Original dramaserie ‘Safe Harbor’. Dé plek waar de oude garde drugscriminelen een nieuwe garde onwetende cybercriminelen inzet om drugs ongezien Europa in te krijgen, maar zijn deze geeks zich wel bewust van de gevaren van deze meedogenloze wereld? ‘Safe Harbor’, geschreven en geregisseerd door onder anderen Mark Williams, speelt zich af in deze levensgevaarlijke arena, waarbij naast Martijn Lakemeier en Gaite Jansen ook internationale acteurs hun opwachting maken. Zo zijn er rollen weggelegd voor onder anderen Alfie Allen, Charlie Murphy en Jack Gleeson. De Videoland Original ‘Safe Harbor’ is in 2025 te streamen bij Videoland.

Synopsis

In de internationale Videoland Original serie ‘Safe Harbor’ volgen we de geniale hacker Tobias (Alfie Allen) en zijn ambitieuze beste vriend Marco (Martijn Lakemeier), die vastberaden zijn om de tech-miljardairs van de toekomst te worden. Wanneer ze op de radar van de Ierse Maffia, de beruchte Familie Walsh, komen worden ze onbedoeld meegesleurd in de gevaarlijke wereld van de Europese drugshandel. Sloane (Charlie Murphy) en haar broer Farrell (Jack Gleeson) zijn door hun vader Kieran naar Nederland gestuurd om het familie-imperium uit te breiden en maken dankbaar gebruik van de talenten van Tobias en Marco om het beveiligingssysteem van de Rotterdamse Haven te hacken. Wat begon als one-time job om drugstransporten onopgemerkt veilig te stellen, verandert al snel in een dodelijk kat-en-muisspel waarbij het duo zowel de meedogenloze Ierse Maffia als de autoriteiten voor moet blijven.

Makers

Mark Williams, onder andere bekend van ‘Ozark’ en ‘The Accountant’, is showrunner en regisseur op deze gloednieuwe Videoland Original serie. Samen met Femke Wolting (Submarine) is hij executive producer op ‘Safe Harbor’. Deze internationale co-productie is een samenwerking tussen het Nederlandse Submarine, het Duitste Night Train Media en Williams’ Zero Gravity. Naast Mark Williams regisseren Arne Toonen en de Vlaamse Inti Calfat en Dirk Verheye ‘Safe Harbor’.



Showrunner Mark Williams: “In deze meeslepende serie staan hechte vriendschappen en familiebanden centraal die zich in een internationaal schaakspel begeven met levensgevaarlijke tegenstanders, die hen dwingen om zichzelf, en elkaar, vlijmscherp te houden. De arena van grote Europese havens gecombineerd met grensverleggende crime én een dosis humor en romantiek, leidt tot een bloedstollende serie die je continu op het puntje van je stoel houdt. Het is geweldig om opnieuw te duiken in de wereld van de internationale georganiseerde misdaad – dit keer samen met Videoland, Night Train en Submarine.”

Cast

De rollen in de Videoland Original serie ‘Safe Harbor’ worden vertolkt door onder anderen: Alfie Allen (Game of Thrones), Charlie Murphy (Peaky Blinders), Martijn Lakemeier (Máxima), Jack Gleeson (Game of Thrones) en Gaite Jansen (Peaky Blinders). Andere rollen worden op een later moment bekend gemaakt.



De Videoland Original serie ‘Safe Harbor’ is geschreven en geregisseerd door onder anderen Mark Williams. De serie wordt geproduceerd door Submarine in samenwerking met Night Train Media en Zero Gravity. Naast Williams regisseerden ook Arne Toonen, Inti Calfat en Dirk Verheye de serie. ‘Safe Harbor’ is in 2025 te streamen bij Videoland.



Credit beeldmateriaal: Dinand van der Wal