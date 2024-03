Laatst geüpdatet op maart 4, 2024 by Redactie

8 maart is het Internationale Vrouwendag. De dag gaat niet alleen over het onder de aandacht brengen en erkennen van vrouwen, maar ook over het vieren van hun prestaties en het streven naar gendergelijkheid wereldwijd! Internationale Vrouwendag is een perfecte tijd om het verleden te herdenken en er trots op te zijn een vrouw te zijn. Het is ook een perfect moment om jezelf of die speciale vrouwen in je leven te trakteren. We hebben hier wat tips op een rij gezet hoe je deze dag samen kunt vieren om de dag onvergetelijk te maken voor alle hardwerkende vrouwen in je bedrijf:

Internationale Vrouwendag: zo vier je het met de vrouwen in je bedrijf

Verwen het team met een ontbijt of lunch – geen koken, geen afwas en een superleuke hechtingssessie.

Wetende dat velen minder hebben dan wij misschien hebben, kijk dan om te doneren aan een liefdadigheidsinstelling die vrouwen helpt. Alle kleine beetjes helpen, en dit kan zelfs het doneren van spullen omvatten om hen te helpen enige onafhankelijkheid te verwerven. Dit is niet alleen maar symboliek – elke cent telt. En vaak helpt dit soort initiatieven bij het vergroten van het bewustzijn voor de doelen van vrouwen dan andere feestelijke initiatieven.

Als je inspirerende zakenvrouwen kent, laat ze dan het team een motiverende lezing geven, bijvoorbeeld over het leven of zakelijk ondernemerschap, om te helpen inspireren en motiveren.

Als je een bedrijf hebt, geef dan eventueel enkele lokale jonge vrouwen de kans om in de praktijk te leren. De universiteit van het leven kan in veel opzichten voordeliger zijn dan studeren, omdat je ze zelfvertrouwen geeft, wat op zijn beurt groei mogelijk maakt.

Zoek thuis een boek dat gericht is op leren of inspiratie en deel het met de mensen om je heen, man of vrouw.

Waarom de mannen er niet bij betrekken? Wat dacht je van een ‘Ready, Steady, Cook’-activiteit, waarbij de mannen op kantoor mogen deelnemen aan een kookuitdaging en de dames de lekkerste maaltijden mogen beoordelen. Voeg een geheime doos toe, waardoor het nog leuker wordt.

We kennen allemaal Werknemer van de Maand, dus waarom zou je de vrouwen niet onder de aandacht brengen op je sociale mediaplatforms en website en een informeel feestmoment organiseren waarbij kleine penningen en certificaten worden uitgedeeld aan de geweldige vrouwelijke presteerders op het werk.