Internationale Zoendag: etiquette voor 10 populaire vakantielanden

6 juli 2022 is Internationale Zoendag – maar in welke landen worden kussen eigenlijk verwelkomd als een begroeting? We presenteren de welkomstetiquette voor tien populaire vakantielanden, zodat je mogelijke fouten kan voorkomen.

Spanje

In Spanje wordt een lange begroeting als goede manieren beschouwd. Mannen begroeten elkaar met een handdruk en knuffels zijn gebruikelijk bij vrienden en familieleden. Vrouwen daarentegen wisselen twee intieme kusjes op de wang uit, de zogenaamde “besos”. Vooral de volgorde is belangrijk: je begint met een kus op de linkerwang, gevolgd door de rechterwang. Veel Spanjaarden vinden het zelfs vanzelfsprekend om bij de eerste ontmoeting twee “besos” uit te delen. Daarom wordt het in sommige gevallen als onbeleefd beschouwd om een ​​vreemde de hand te schudden. Kusjes op de wangen zijn echter alleen gebruikelijk als er minstens één vrouw aanwezig is tijdens de begroeting.

Italië

Dat de Italianen erg warme mensen zijn, blijkt uit de begroeting. Mensen die dichtbij staan, geven de ander een vertrouwd schouderklopje of geven hem twee kusjes op de wang. Net als in Spanje is de regel: de linkerwang eerst en de kussen zijn lucht kusjes. Deze vorm van begroeting is alleen gebruikelijk tussen mannen en vrouwen of tussen vrouwen. Toevallige kennissen daarentegen schudden elkaar de hand ter begroeting. Uit beleefdheid wachten mannen tot de vrouw eerst haar hand uitsteekt. Wanneer kussen in intiem zoenen verandert, moet je je in de stad Eboli in Campania beter inhouden. Daar bestraft de politie kussen in de auto met een boete tot 500 euro.

Frankrijk

Afhankelijk van de regio en de mate van vriendschap blazen de Fransen twee tot vier kussen, zogenaamde “bises”, op de wangen om elkaar te begroeten. Begin altijd aan de linkerkant. De variant met vier kusjes komt vooral veel voor in Parijs en Noord-Frankrijk. In Bretagne rond de havenstad Brest wisselen de lokale bevolking zelfs gewoon een “bise” uit. Zelfs tussen kinderen en volwassenen zijn de begroetingskusjes gebruikelijk, in het zuiden van het land kussen zelfs mannen elkaar om elkaar te begroeten. Bij het leren kennen van vreemden is een handdruk gebruikelijk, geen handen schudden. Vreemd genoeg is het in Frankrijk sinds 1910 verboden om afscheidskusjes uit te wisselen op een perron. Koppels die niet van elkaar konden scheiden gaven de reden voor deze wet, die tegenwoordig niet meer wordt bestraft.

Griekenland

Twee kussen en een knuffel zijn typische groeten onder vrienden en familieleden in het gastvrije Griekenland. In tegenstelling tot de andere landen raken de wangen van de deelnemers elkaar niet. Collega’s begroeten elkaar ook met twee luchtkussen, terwijl vreemden en toevallige kennissen elkaar de hand schudden. Als het gaat om gebaren met de handen, is er één speciale functie om in gedachten te houden. De Grieken begrijpen dat het tonen van de open palm van de hand naar een persoon een belediging is. Daarom is speciale voorzichtigheid geboden bij het begroeten.

Portugal

Hoewel Portugezen terughoudender zijn in vergelijking met hun Zuid-Europese buren, wekt een te grote afstand in de begroeting een zeker wantrouwen. Het is daarom niet uitgesloten dat bij de eerste ontmoeting, in plaats van de typische handdruk, twee kusjes op de wang, beijinhos genaamd, worden uitgewisseld. Smakken wordt echter afgekeurd. Goede zakenpartners en collega’s kloppen elkaar graag op de schouder als ze elkaar begroeten, knuffels – abraços – zijn eerder te vinden in naaste familie en vrienden. Daar geven zelfs de kleintjes kusjes aan de volwassenen.

Turkije

In Turkije heeft terughoudendheid de hoogste prioriteit bij het begroeten van mannen en vrouwen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de handdruk het meest verspreid is. Een man schudt de hand van een vrouw pas als ze hem haar hand biedt. Intieme begroetingsceremonies zijn gebruikelijk tussen Turkse mannen. Kennissen, vrienden en familieleden kussen elkaar op de wang, maar het uitwisselen van liefkozingen in het openbaar is niet welkom. De jongere generatie spreekt hun respect voor ouderen uit met een traditionele kus op de hand. De begroeting legt de hand van de ander eerst op de mond, dan op het voorhoofd en zegt “Merhaba”. Overigens is het in Turkije ten strengste verboden om met de vinger naar iemand te wijzen.

Egypte

Net als in Turkije geldt hetzelfde in Egypte: terughoudendheid is de sleutel. Aangezien het verboden is om vrouwen aan te raken, begroeten mannen hen niet met een handdruk, een knuffel of kusjes op de wangen. Wanneer een man een vrouw verbaal begroet, reageert ze eenvoudig met een kort knikje en een vriendelijke lach. Mannen daarentegen begroeten elkaar met een handdruk, waarbij ze alleen hun rechterhand gebruiken. Omdat de linkerhand vandaag nog steeds als onrein wordt beschouwd. Knuffels of kusjes zijn een integraal onderdeel van de begroeting door mannelijke vrienden of familieleden. Aangezien Egypte een zeer islamitisch land is, zijn openbare liefdesverklaringen verboden.

Thailand

Thais begroeten elkaar traditioneel met de zogenaamde wai, een combinatie van handen plat tegen elkaar en een buiging. De armen zijn dicht bij het lichaam en de handen raken het op borsthoogte. Hoe hoger de begroeter zijn handen vasthoudt en hoe dieper de buiging, hoe meer respect hij zijn tegenhanger toont. Kortom, de jongere of sociaal achtergestelde persoon voert eerst de wai uit. Boeddhistische monniken geven de wai helemaal niet terug. Hoewel handen schudden steeds gebruikelijker wordt, is de boeddhistische begroeting ongetwijfeld de meest respectvolle vorm van begroeting. Vakantiegangers zijn aan de veilige kant als ze de wai met een glimlach beantwoorden of gewoon de hand schudden met de andere partij.

Verenigde Arabische Emiraten

In de Verenigde Arabische Emiraten begroeten mannen elkaar met een handdruk, nadat ze elkaar hebben leren kennen, is een knuffel met kusjes op de wang ook gebruikelijk. De linker “onreine” hand wordt nooit gebruikt om iemand te begroeten. Uit respect is het ongepast voor een man om een ​​moslimvrouw de hand te schudden. Pas als ze de man de hand schudt, geeft hij de handdruk terug. In de meeste gevallen is een knikje of een glimlach zonder aanraking echter het meest geschikt. Een vrouw benaderen zonder mannelijke metgezel en te diep in de ogen kijken is niet gewenst. De gouden regel die altijd in acht moet worden genomen is: de man wordt eerst begroet. De begroeting onder vrouwen is niet zo strikt gereguleerd, maar buitenlandse vrouwen kunnen uitbundigheid beter vermijden. Zoenen op de openbare weg is illegaal in de Verenigde Arabische Emiraten.

Dominicaanse Republiek

In tegenstelling tot de Arabische landen is de begroeting in de Dominicaanse Republiek heel ontspannen. Vrouwen geven elkaar een kus of twee op de wang. Mannen gebruiken een handdruk of een vertrouwde knuffel om elkaar te begroeten. Een broederlijke stoot komt ook veel voor bij mannen. Mannen en vrouwen begroeten elkaar meestal met een knuffel of een kus op de wang. Het flirten dat typisch is voor het Caribisch gebied, resoneert vaak.