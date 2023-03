Intoleranties bij kinderen: wanneer cacao plotseling gevaarlijk wordt

Laatst geüpdatet op maart 28, 2023 by Redactie

Melk, soja, pinda’s – Gelukkig komen voedselintoleranties bij kinderen minder vaak voor dan veel ouders denken of vrezen. Wat je er sowieso over moet weten, lees je in dit artikel.



Ze verschijnen uit het niets: Puistjes en striemen die de kleine bijna gek maken. Het jeukt overal. De kleine stopt niet met huilen. Een horrorscenario niet alleen voor kinderen, maar vooral voor getroffen ouders. De oorzaak van dergelijke symptomen kan een voedselintolerantie zijn. Maar we hebben goed nieuws voor je: intoleranties die voorkomen bij baby’s en peuters groeien vaak samen.



Maar wat is het verschil tussen een allergie en een intolerantie voor een bepaald voedingsmiddel? Dit is relatief eenvoudig uit te leggen: voedselintolerantie is een algemene term. Artsen gebruiken het om alle aandoeningen te beschrijven waarbij het lichaam reageert op een onschadelijke stof in voedsel. Hierbij hoort een allergie.

Een intolerantie kan zich echter ook op andere manieren uiten:

Intolerantie: Het lichaam van het kind mist belangrijke enzymen, zoals bijvoorbeeld Lactase bij lactose-intolerantie. Spijsvertering wordt een probleem voor getroffen kinderen.



Auto-immuunziekte: Het bekendste voorbeeld is waarschijnlijk coeliakie. De getroffenen kunnen geen gluten verdragen. Zelfs de kleinste sporen in voedsel tasten het darmslijmvlies aan.



Malabsorptie: De darmen kunnen bepaalde voedingsstoffen niet voldoende opnemen. In het geval van fructosemalabsorptie is dit bijvoorbeeld fructose. Het ontbreken van belangrijke voedingsstoffen leidt vaak tot diarree en/of gewichtsverlies.



Allergie: Dit is waar artsen over praten als eiwitmoleculen een overreactie in het immuunsysteem veroorzaken. Terwijl een voedselallergie pas ontstaat nadat het kind veelvuldig in aanraking is gekomen met een bepaald voedingsmiddel, kan een voedselintolerantie de typische symptomen veroorzaken zodra het kind in aanraking komt met het voedingsmiddel.



Vermoedt je een intolerantie bij je kind? Handel dan alstublieft niet alleen. Voedingsdagboeken zijn zeker nuttig bij de diagnose. Ziekten kunnen echter vaak over het hoofd worden gezien als er geen deskundige wordt geraadpleegd. Ook kan het overslaan van een voedingsmiddel een tekort aan voedingsstoffen veroorzaken. Wij raden je daarom aan om altijd met een arts te praten, zodat hij of zij na de diagnose een passend voedingsplan kan opstellen.



De diagnose is er – je kind heeft een voedselintolerantie. Nu is het eerste wat je als ouder moet doen: diep ademhalen. Want intolerantie is geenszins een reden tot wanhoop. Hoewel de verandering van voedingspatroon in het begin natuurlijk een uitdaging is voor je hele gezin, kan het in de meeste gevallen gemakkelijk in het dagelijks leven worden geïntegreerd.



Op deze punten moet je letten:

Vermijd het triggerfood zoveel mogelijk. Een speciaal dieet zou eigenlijk alleen in nauw overleg met de kinderarts moeten worden gevolgd, aangezien er vooral op jonge leeftijd een risico bestaat op het optreden van deficiëntieverschijnselen.

Informeer het kinderdagverblijf en de school over de intolerantie van je kind, zodat ook daar rekening wordt gehouden met de allergie.

Als je kind een bijzonder ernstige voedselallergie heeft, moet je altijd een noodpakket met belangrijke medicijnen bij je hebben. Let op: Hiervoor is vaak een recept nodig.

Kinderen kunnen deze voedingsmiddelen vaak niet verdragen

Koemelk: Caseïnes en wei-eiwitten zijn de boosdoeners die allergieën en intoleranties veroorzaken. Kinderen die lactose-intolerant zijn, kunnen geen melksuiker verdragen.



Noten: Als je kind allergisch is voor bepaalde soorten noten, dan zijn opslageiwitten, die van soort tot soort verschillen, hiervoor verantwoordelijk. Het lichaam kan ze niet afbreken en verdedigt zich er daarom tegen.



Tarwe: Verschillende eiwitten, zoals tarwealbumines, kunnen een intolerantie veroorzaken. Zoals eerder vermeld, veroorzaken gluten ernstige problemen voor mensen met coeliakie.



Eieren: De allergenen ovomucoïde en ovalbumine worden aangetroffen in kippenei-eiwit en veroorzaken bij sommige kinderen allergieën.