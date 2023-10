Intratuin presenteert dé vijf kersttrends van 2023

Laatst geüpdatet op oktober 18, 2023 by Redactie

Voor je het weet maken zomerhits weer plaats voor de kerstklassiekers van Michael Bublé en Mariah Carey. Menig kerstliefhebber telt het aantal nachtjes slapen af. Yes, kerst komt er weer aan en ook Intratuin bereidt zich voor. Om alvast in kerstsferen te komen delen de interieurexperts van het tuincentrum het trendrapport met dé vijf kersttrends van 2023: Raw Mystery, Balanced Home, Retro Revival, Warm Glamour en Christmas Blues. Er is er voor iedere liefhebber wat wils!

RAW MYSTERY

Het magische van de natuur

Er zijn maar weinig dingen zo magisch als de natuur met haar vreemde vormen, bizarre kleuren en bijzondere verschijnselen. Raw Mystery is een betoverende kersttrend die deze mysterieuze kant van de natuur omarmt. Ze weerspiegelt de ruige schoonheid ervan. De trend kenmerkt zich door het gebruik van organische vormen en overwegend donkere kleuren. Om de rauwe kant van de natuur nog meer te accentueren, combineer je deze met materialen met ruwe texturen zoals hout, steen en metaal.

KLEUREN

Donkerblauw, zwart en aubergine geven deze trend een mysterieus karakter. Samen met verfrissend zilver, lichtblauw en amber vormen ze een sprankelend geheel.

RAW MYSTERY MUSTHAVES

Deze trend vraagt om fonkelende lampjes, slingers met sterren en ornamenten die niet al te netjes verspreid in de boom hangen. Om het rauwe karakter van de natuur in je huis en in de boom te brengen kies je voor ornamenten met een ‘grillige’ uitstraling. Denk aan kerstballen met onregelmatige vlekkenpatronen, grove glitters of een marmereffect. Combineer dit met verlichtte glazen sneeuwbollen, papieren engelen, sterren en robuuste kransen met takken en jouw natuur-geïnspireerde kerstinterieur is compleet.

GROENE GASTEN

Je Raw Mystery interieur verrijk je met een paar sierlijke planten, bij voorkeur met donkere bladeren. Denk aan: Calathea lancifolia, Monstera dubia, Philondendron en Tradescantia palida. Ook leuk: Callicarpa takken, de paarse besjes van deze struik passen perfect bij de Raw Mystery vibe.

BALANCED HOME

Harmonieuze kerst

Balance is key. In een wereld van veel extremen stijgt de behoefte aan balans. De Balanced Home trend zet de toon voor een harmonieus kerstgevoel. Met deze trend creëer je een comfortabele en luxe sfeer, waarin je de hectiek van het afgelopen jaar achter je kunt laten. Jouw warme, ingetogen kerstinterieur met een natuurlijke touch vormt een luxe toevluchtsoord voor tijdens de feestdagen.

KLEUREN

In deze trend zien we veel warme (natuurlijke) tinten. In combinatie met de zachte kleuren lila en jade zorgt het voor een elegant geheel.

PERFECT PICKS

Hoe creëer je balans in de boom? Denk aan een besneeuwde kerstboom, gevuld met houten ornamenten, lichtjes en kerstballen

van gekleurd glas met gouden patronen. Sierlijk gedraaide kaarsen en een verlichte krans – gemaakt van eucalyptus takken –

mogen ook zeker niet ontbreken!

GROENE GASTEN

Planten met een bijzondere tint sluiten naadloos aan bij deze trend. Denk aan de Orchid Jewel met zijn prachtige glinsterende aders in het blad of de Gardenia met haar heerlijke geurende bloemen. Of ga voor een luxe Nordmann kerstboom met haar grijsgroene naalden, een echte eye-catcher in je interieur.

Lees ook: Zo style je bloemrijke december decoraties

RETRO REVIVAL

Paradijsvogel meets ‘70s

Retro Revival combineert de kleurrijke jaren ‘70 interieurs en met een verrassend tropisch randje. Zo veranderen je interieur én je kerstboom in een ware (kerst)jungle. Laat je inspireren door deze kersttrend en creëer een vrolijke en soms licht chaotische sfeer in huis: kleurrijke items, veelal in tropisch thema, lijken willekeurig bij elkaar gepakt maar passen toch perfect samen. Het leuke van deze trend is dat het je uitnodigt jouw kostbare vintage items te combineren met nieuwe(re) kerst-items voor een unieke look.

KLEUREN

Warme oranje-, paars- en groentinten zoals we die ook kennen uit jaren ’70 interieurtrends voeren de boventoon in deze kerst- trend. Voor deze trend worden ze op bonte wijze gecombineerd accentkleuren zoals roze voor een vrolijk en toch warm geheel.

RETRO REVIVAL MUSTHAVES

Deze trend vraagt om een bont geheel aan kerstballen, ornamenten en lichtslingers. Ornamenten van tropisch fruit, planten en dieren stelen de show in jouw kerstboom. Ze zijn over het algemeen felgekleurd en hebben hier een daar een glittertje. Je combineert ze met ballen met dessins van tropische planten en dieren erop, glitterbloemen en takken die je tussen de bladeren van je kerstboom of kamerplant steekt. Maak het geheel af bontgekleurde slingers en verlichting en je zit er vrolijk bij deze kerstdagen.

GROENE GASTEN

Bij een retro kersttrend horen ook retro planten zoals de Crassula of Rhipsalis. Daarnaast worden tropische bloemen en planten wordt gebruikt als decoratie, totaal anders dan wat we normaal met kerst gewend zijn. Denk aan bromelia’s in al zijn variaties of het bonte Kaaps viooltje voor een ultiem retrogevoel.

WARM GLAMOUR

Nostalgisch en elegant

In een tijd waarin veel verandert zoeken we naar houvast. Deze trend brengt met haar warme tinten en stoffen een gevoel van nostalgie, herkenning en ingetogen luxe met zich mee waar we zo naar verlangen. Ze is geïnspireerd op de bekende Art Deco stijl die we kennen uit de film The Great Gatsby. Denk aan jaren ‘20 en ’30 dessins, diepe warme kleuren en kwalitatieve materialen. Kies je voor Warm Glamour? Dat betekent een tijdloos interieur met een luxe uitstraling.

KLEUREN

De traditionele kerstkleuren rood en groen maken binnen deze trend een comeback, maar dan in een geheel nieuw jasje. De warme roze en rood tinten in combinatie met turquoise, bruin en goud zorgen voor een luxe glamourous uitstraling.

PERFECT PICKS

Luxe en Comfort komen in deze stijl perfect samen. De accessoires zijn elegant en hebben geometrische patronen. Denk aan fluweel- zachte kussens, kerstballen met dessins en reliëf, stoffen hangers met franjes en misschien zelfs een parelsnoer als decoratie in de kerstboom. Chic én cozy!

GROENE GASTEN

Zelfs het groen bij deze trend straalt luxe uit én komt in dezelfde kleurcombinatie. Zoals een sierlijke dieprode orchidee met zijn glanzende diepgroene bladeren en een speciale Philodendron genaamd Red Beauty. Een grote – of kleine – kerstboom mag ook niet ontbreken!

CHRISTMAS BLUES

Something new, something borrowed

‘Christmas Blues’ is de perfecte mix van traditioneel en eigentijds. Hierin komen vrolijkheid, eenvoud en een vleugje nostalgie samen in de vorm van traditionele kerstkleuren en moderne flair. Dat zit hem in de verfrissende combinatie van rood, groen en wit met verschillende blauwtinten. De trend is geïnspireerd op Delftsblauw en de Franse Bretonstreep – uiteraard in een modern jasje. Je ziet de dessins en kleuren terug op zowel kerstballen als accessoires. Opvallend binnen deze trend is de symbolische witte vredesduif die rechtstreeks je kerstboom invliegt.

KLEUREN

Rood en groen zijn kleuren die nooit echt verdwijnen als het om de kerstperiode gaat. En Christmas Blues nodigt je uit er hele- maal los mee te gaan. Samen met wit, lichtblauw, koningsblauw én een gouden randje zorgen ze voor een levendig geheel.

CHRISTMAS BLUES BASICS

De kerstdecoratie die bij deze trend past heeft iets weg van het servies dat je misschien wel eens bij je grootouders in de kast hebt zien staan. Denk: kerstballen rijkelijk gedecoreerd in de stijl van Delftsblauw of ballen met bloemenpatronen erop. In ‘lijn’ met de Franse Bretonstreep zie je bij deze trend ook simpelere kerstballen met een rustige streep. Verder helemaal passend bij deze trend zijn nostalgische boomkaarsjes, uiteraard wel op elektriciteit om het veilig te houden. De vredesduif zie je terug in verschillende vormen en maten, denk aan eenvoudige varianten van glas met fijne glitters erop of een kleurrijk beschilderde variant van hout.

GROENE GASTEN

Bij een semi-traditionele kersttrend, past ook traditioneel kerstgroen: Ga jij voor de Amaryllis, Euphorbia, kerstster of Guzmania? De Ilex verticillata, ofwel hulst, past met de rode besjes ook goed bij Christmas Blues – zet de takken in een moderne witte vaas om helemaal in de sfeer van deze trend te blijven.