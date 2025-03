Ipanema: De flipflop die einde dag nog wél lekker zit!

Laatst geüpdatet op maart 14, 2025 by Redactie

Vernoemd naar één van de meest iconische en exotische stranden ter wereld, brengt Ipanema de levendige en zorgeloze sfeer van Brazilië tot leven. Het zachte, anatomische voetbed past zich perfect aan je voet aan en laat je lopen alsof je zweeft. Geïnspireerd door de laatste fashion trends en vervaardigd met oog voor duurzaamheid, biedt Ipanema ultiem comfort, zowel aan het strand als in de stad.

VAN HET STRAND NAAR DE STAD

De slippers en sandalen van Ipanema zijn ontworpen voor een relaxte lifestyle aan zee, op het strand en in de stad. Zonnig en ontspannen, zo eentje waar we allemaal wel aan zouden kunnen wennen. Dankzij de anatomische zool en de perfecte pasvorm lopen ze ook nog eens heerlijk. Het geheim? Flexpand: een superzacht, duurzaam materiaal dat 100% recyclebaar is. Bovendien bestaat elke slipper uit 30% gerecycled materiaal en zijn alle producten volledig vrij van giftige stoffen en vegan gecertificeerd. De collecties zijn uitgebreid, kleurrijk en divers. Dubbele bandjes? Strass? Klassiek zwart? Say less. Niet alleen comfortabel en stijlvol, maar de slippers zijn ook een bewuste keuze. Ze bevatten geen schadelijke stoffen of weekmakers zoals ftalaten en zijn ze gemaakt van hernieuwbare grondstoffen.

VERANTWOORD GEPRODUCEERD

Ipanema is onderdeel van Grendene, de grootste slipper producent ter wereld. Met 11 fabrieken in Brazilië en werkgelegenheid voor circa 16.000 mensen zet Grendene zich in voor eerlijke werkomstandigheden en goede lonen. Medewerkers ontvangen educatie en training, krijgen wekelijks boodschappen mee naar huis en genieten van een warme lunch. Daarnaast biedt Grendene medische voorzieningen op het terrein, zoals een dokter en fysiotherapeut. Zo kan het dus ook.

EEN DUURZAME START

Sinds 2018 draagt Ipanema bij aan onderwijs over duurzame ontwikkeling op openbare scholen in de omgeving van de fabrieken in Sobral, Brazilië. Hiermee worden jaarlijks 1.500 kinderen bereikt. Ook ondersteunt het merk lokale scholen bij afvalinzameling initiatieven, waarmee duurzaamheid al op jonge leeftijd wordt gestimuleerd.



Waan je even helemaal in Rio, waar je je geografisch op dat moment ook bevind. Een bewuste keuze voor mens en milieu, op de slippers van Ipanema loop je zo weg.



Prijs vanaf 18,99 EU. Onder andere te koop bij Amazon.nl.