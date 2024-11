Is een au pair alleen weggelegd voor Gooische Vrouwen?

Laatst geüpdatet op november 11, 2024 by Redactie

Het nieuwe seizoen van Gooische Vrouwen is begonnen. In eerdere seizoenen was ook de Aziatische au pair Tippi Wan te zien. Sindsdien hebben steeds meer Nederlandse huishoudens een au pair. Zijn dat alleen rijke gezinnen uit het Gooi? Nee, zegt oppas- en au pair-platform Nina.care. Voor één op de zeven ouders is een au pair voordeliger dan kinderopvang, zo blijkt uit onderzoek van Nina.care onder 400 ouders. Een au pair is iemand van 18 tot 30 jaar uit het buitenland die bij een gastgezin woont voor culturele uitwisseling. Zij (of hij) helpt mee in het huishouden en met de kinderen. Door de druk op de kinderopvang wint de au pair aan populariteit. Vorig jaar kwamen 1980 au pairs van buiten de EU naar Nederland, tegenover 1400 in 2018. De kosten voor zakgeld, verzekeringen, taalcursussen en vergoedingen bedragen gemiddeld 500 euro per maand.

Is een au pair voordeliger dan kinderopvang?

500 euro klinkt als veel geld, maar wat kost kinderopvang eigenlijk? Nina.care vroeg het 400 ouders van kinderen tot 12 jaar. Eén op de zeven geeft aan – na aftrek van eventuele toeslag – maandelijks meer dan 500 euro aan opvang te betalen. Vooral werkende dertigers met kinderen onder de vier jaar ervaren hoge kosten: een derde betaalt minimaal 500 euro per maand.

Ruim driekwart van deze kinderen gaat maximaal twintig uur per maand naar de opvang. Een au pair helpt daarentegen wekelijks tot 30 uur en is vaak flexibel. “Per uur is een au pair daardoor aanzienlijk goedkoper. Bovendien krijgen je kinderen van een au pair natuurlijk veel meer persoonlijke aandacht dan op de kinderopvang”, aldus Jasmijn Kok, mede-oprichtster van Nina.care.

Liever au pair dan kinderopvang

Hoewel de au pair dus in veel gevallen voordeliger kan zijn, heeft slechts één op de honderd ondervraagde ouders al ervaring met een au pair. Het kostenstigma speelt hierbij een rol. Als geld namelijk geen rol zou spelen, zou bijna twintig procent van de ouders de voorkeur geven aan een au pair ten opzichte van de kinderopvang. Bij jonge ouders onder de 30 jaar is dit zelfs een kwart.

De cijfers maken duidelijk dat het hebben van een au pair allang niet meer alleen voorbehouden is aan alleen de meest welgestelde huishoudens. Steeds meer ouders ontdekken er de voordelen van, zowel financieel als in termen van persoonlijke aandacht en flexibiliteit. “Het is tijd om het beeld van de au pair te moderniseren en te erkennen als een realistische en aantrekkelijke keuze voor veel gezinnen,” aldus Jasmijn Kok.