Is je hond aan het jeuken? Het kan pollenallergie zijn!

Jeukt je hond momenteel ongewoon veel? Dan kan hij allergisch zijn voor pollen. Pollenallergie bij honden gaat meer over jeuk dan over menselijke symptomen zoals loopneus en niezen. Je merkt de symptomen vaak doordat de hond jeukende, tranende ogen krijgt of dat ze aan hun pootjes bijten en likken. We geven tips over symptomen en behandeling.

Allergieën in de lucht beginnen meestal wanneer de hond tussen de één en drie jaar oud is. Aangezien jeuk de kwaliteit van leven van de hond aanzienlijk beïnvloedt en de hond jeukende wonden kan veroorzaken, moet men niet wachten met het zoeken naar veterinaire zorg.

Om erachter te komen of er sprake is van een allergie, moet de dierenarts onderzoek doen bij de hond. Wanneer is uitgesloten dat de problemen van de hond niet te wijten zijn aan parasieten, een infectie of voeding, kan de dierenarts door middel van een bloedonderzoek testen waar de hond allergisch voor is. Daarna wordt een passende behandeling ingesteld.

Lees ook: 4 tips om de vacht van je huisdier gezond te houden

Milde symptomen kunnen worden behandeld met allergietabletten of jeukwerende en vochtinbrengende shampoos, terwijl in ernstigere gevallen een behandeling met cortisone nodig is. In echt moeilijke gevallen kun je de hond vaccineren tegen allergieën door speciaal voor die specifieke hond een ondergevoelig vaccin te maken.

Veelvoorkomende oorzaken van jeuk bij honden:

– Atopie – de meest voorkomende is allergie voor pollen of mijten

– Voedselallergie

– Parasieten zoals vossenschurft, vlooien, luizen en roosmijten

– Huidinfecties veroorzaakt door bacteriën of gisten. Vaak zijn ze secundair aan atopie of voedselallergie.

Neem contact op met een dierenarts wanneer de hond:

– Jeukt en/of ongewoon veel rolt

– Veel aan poten en benen likt

– Een jeukende vacht of jeukende wonden heeft

– Terugkerende oorinfecties heeft