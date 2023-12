Is leeftijd gekoppeld aan het beeld van de perfecte partner?

Laatst geüpdatet op december 15, 2023 by Redactie

Hoe stellen vrouwen zich de partner van hun dromen voor? En hoe varieert dit tussen vrouwen op basis van hun leeftijd? Een team van onderzoekers onder leiding van de Universiteit van Göttingen onderzocht de complexe relaties tussen leeftijd en voorkeuren voor een partner in een grote, internationale steekproef van alleenstaande vrouwen. Uit het onderzoek bleek dat de meeste voorkeuren voor een partner geen variatie lieten zien tussen vrouwen van verschillende leeftijden. Een hogere leeftijd hield echter verband met een voorkeur voor zelfverzekerde en assertieve partners, evenals met de acceptatie van een groter leeftijdsbereik, in het bijzonder een hogere acceptatie van een partner die jonger is dan zichzelf. Leeftijd was ook gekoppeld aan de opvoedingsintenties van de ideale partner: deze was consistent hoog in belang tot ongeveer de leeftijd van 28 jaar en nam daarna af.

Om de vraag te beantwoorden of liefde geen leeftijd kent, hebben onderzoekers van de Universiteit van Göttingen, Indiana University en Queen’s University Belfast samengewerkt met de vrouwelijke gezondheidsapp CLUE om via een online platform ruim 20.000 alleenstaande vrouwen in de leeftijd van 18 tot 67 jaar uit bijna 150 landen te bereiken. Naast heteroseksuele vrouwen omvatte dit onderzoek ook twee groepen die vaak over het hoofd worden gezien in psychologisch onderzoek: biseksuele en lesbische vrouwen. Respondenten werd gevraagd te beoordelen hoe belangrijk eigenschappen zoals aantrekkelijkheid, vriendelijkheid en steun, financiële zekerheid en succes, evenals opleiding en intelligentie voor hen waren in hun partner. Ze werd ook gevraagd om de jongste en oudste leeftijd aan te geven die ze graag zouden accepteren in een romantische partner. Met behulp van rigoureuze methoden werd de rol van leeftijd in partnervoorkeuren grondig onderzocht in deze drie groepen.

Lees ook: Is hij de ware? 5 vragen om jezelf te stellen

De meeste partnervoorkeuren – inclusief de voorkeur voor een vriendelijke en ondersteunende partner – waren consistent belangrijk, ongeacht de leeftijd. Het onderzoek bracht echter verbanden aan het licht tussen leeftijd en enkele specifieke voorkeuren. “Wat voor ons bijzonder interessant was, is dat voor heteroseksuele vrouwen tot 28 jaar het belang van de ideale partner die vader wil worden of worden even hoog bleef, maar daarna afnam”, legt Laura Botzet van de Göttingen University’s Department of Biological Personality Psychology uit. Zowel evolutietheorieën als psychologisch onderzoek naar de ‘biologische klok’ zouden een latere achteruitgang hebben gesuggereerd, namelijk tussen de leeftijd van 40 en 50 jaar, wanneer vrouwen het einde van hun reproductieve fase naderen. Deze onverwachte eerdere daling zou in verband kunnen worden gebracht met veranderende levensplannen, waarbij jongere vrouwen de gezinsdoelen opnieuw beoordelen, terwijl oudere vrouwen, die al kinderen hebben, prioriteit geven aan verschillende aspecten van hun relatie. Het patroon varieerde per seksuele geaardheid, wat mogelijk wijst op verschillende houdingen tussen de groepen ten opzichte van eigen kinderen.



Botzet concludeert: “Liefde, zo blijkt, is niet geheel tijdloos; het is genuanceerd. De leeftijd van een vrouw hangt samen met bepaalde aspecten van haar gewenste partner, zoals de voorkeur voor partners met sterkere opvoedingsintenties of de ideale leeftijd van een partner. Deze inzichten zijn opwindend omdat ze conventionele opvattingen uitdagen over hoe leeftijd verband houdt met de manier waarop vrouwen zich de partner van hun dromen voorstellen.”