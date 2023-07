Is snacken slecht voor je gezondheid?

Laatst geüpdatet op juli 26, 2023 by Redactie

Snacken worden steeds populairder: meer dan 70% van de mensen geeft aan dat ze minstens twee keer per dag tussendoortjes eten. In een nieuwe studie waarbij meer dan 1.000 mensen betrokken waren, onderzochten onderzoekers of snacken de gezondheid beïnvloeden en of de kwaliteit van snacks ertoe doet.

Lees ook: 7 manieren om verstandiger te snacken

“Ons onderzoek toonde aan dat de kwaliteit van snacken belangrijker is dan de kwantiteit of frequentie van tussendoortjes, dus het is waarschijnlijk voordeliger om snacks van hoge kwaliteit te kiezen dan sterk bewerkte snacks”, zegt Kate Bermingham, PhD, een postdoctoraal onderzoeker aan King’s College London. “Timing is ook belangrijk, waarbij ’s avonds laat snacken ongunstig is voor de gezondheid.”



“Er is verrassend weinig gepubliceerd over snacken, ondanks het feit dat het goed is voor 20-25% van de energie-inname”, zegt Bermingham. “PREDICT volgde een groot aantal mensen en legde gedetailleerde informatie vast over hun snackgedrag, waardoor deze diepgaande verkenning van snacken op gezondheid mogelijk werd.”



Met behulp van gegevens van iets meer dan 1.000 mensen in het Verenigd Koninkrijk die deelnamen aan de ZOE PREDICT 1-studie, onderzochten de onderzoekers de relatie tussen de hoeveelheid, kwaliteit en timing van tussendoortjes met bloedvetten en insulineniveaus, die beide indicatoren zijn van cardiometabolische gezondheid.



De analyse toonde aan dat het snacken van voedingsmiddelen van hogere kwaliteit – voedingsmiddelen die aanzienlijke hoeveelheden voedingsstoffen bevatten in verhouding tot de calorieën die ze leveren – in verband werd gebracht met betere bloedvet- en insulineresponsen. De onderzoekers merkten ook op dat snacken in de late avond, die de eetvensters verlengen en de nachtelijke vastenperiode verkorten, in verband werden gebracht met ongunstige bloedglucose- en lipideniveaus. Er was geen verband tussen de frequentie van tussendoortjes, de verbruikte calorieën en de hoeveelheid voedsel met een van de geanalyseerde gezondheidsmaatregelen.

Lees ook: 3 suggesties voor snelle en voedzame snacks

“We hebben slechts zwakke relaties waargenomen tussen de kwaliteit van snacks en de rest van het dieet, wat de nadruk legt op snacken als een onafhankelijk aanpasbaar voedingskenmerk dat gericht kan zijn op het verbeteren van de gezondheid,” zei Bermingham.