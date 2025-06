Vijf isolatieklussen die je zelf binnen één dag kan doen

Laatst geüpdatet op juni 25, 2025 by Redactie

Met een goed geïsoleerd huis bespaar je geld op je energierekening. Voor sommige maatregelen heb je echt wat tijd, geld en kennis nodig, maar je kan ook al besparen met een paar snelle en makkelijke klussen. Deze vijf isolatieklussen doe je binnen één dag zelf.

1. Ramen en deuren tochtvrij maken

Slecht sluitende buitendeuren of ramen kunnen voor tocht zorgen. Om tocht te voorkomen, kun je kieren opsporen en dichtmaken. Voor deze klus heb je nodig: tochtstrips, tochtband of tochtborstels, een meetlint, een schaar of stanleymes, schroeven en een boor of schroevendraaier (bij tochtborstels of -band).

Stap 1: Check de sponningen. Dat is de plek waar de deur of het raam in het kozijn valt. Zit daar een kier? Meet die dan op tussen de deur of het raam en het kozijn.

Stap 2: Bij kieren tot 2 millimeter gebruik je een zachte strip zoals schuimrubber. Bij kieren tussen de 2 en 3,5 millimeter is het advies om een strip van rubber of kunststof te gebruiken. Kies bij sponningen voor zelfklevende strips.

Stap 3: Maak de ondergrond goed schoon, en laat het drogen voordat je de strips opplakt. Stap 4: Kijk of er kieren onder de deur of brievenbus zitten. Bij grotere kieren kan je tochtborstels of tochtband gebruiken. Die moet je meestal wel schroeven.

Stap 5: Moet je schroeven bevestigen? Teken goed af waar de schroef komt en gebruik een boor als het hout te hard is.

2. Naden dichtkitten

Sommige naden kun je beter dichtkitten. Denk aan naden langs de aansluiting van het kozijn op de muur of bij vensterbanken. Voor het dichtkitten van naden heb je nodig: Acrylaat- of siliconenkit, een kitpistool en een afwerkspatel.

Stap 1: Stel vast waar het tocht. Check op een dag met veel wind, dan merk je veel sneller iets van de tocht. Als je naden ziet of tocht voelt, is het goed om dit dicht te kitten.

Stap 2: Maak het oppervlak stof- en vetvrij.

Stap 3: Snijd het tuitje van de kit schuin af. Plaats de kit in het pistool.

Stap 4: Kitten maar! Zorg dat je de kit gelijkmatig aanbrengt.

Stap 5: Strijk glad met een spatel of vinger (als je een handschoen gebruikt).

3. Verwarmingsbuizen isoleren

Niet-geïsoleerde verwarmingsbuizen verliezen warmte. In verwarmde ruimtes maakt dit niet uit. Maar in ruimtes die je niet verwarmt, zoals een zolder of bergruimte, is het handig om ze te isoleren. Om dit te doen heb je buisisolatie, een stanleymes en tape nodig.

Stap 1: Meet de diameter en lengte van de buizen. Let op: isoleer geen drinkwaterleidingen om risico op legionella te voorkomen.

Stap 2: Koop passende buisisolatie (bijvoorbeeld schuimrubber of voorgevormde hulzen).

Stap 3: Snijd op maat en schuif over de buis. Plak de naden dicht met tape, zodat er geen warmte ontsnapt.

4. Radiatorfolie aanbrengen

Radiatoren tegen buitenmuren verliezen veel warmte naar buiten. Radiatorfolie voorkomt dit. Je hebt radiatorfolie die je op de muur achter de radiator plakt. Die reflecteert de warmte terug de kamer in. Je hebt ook dunne folie die je op de achterkant van de radiator plakt. Die voorkomt dat de radiator de warmte naar de koude muur uitstraalt. Om radiatorfolie aan te brengen heb je radiatorfolie, een schaar of stanleymes en een meetlint nodig.

Stap 1: Meet de achterzijde van de radiator.

Stap 2: Knip de folie op maat.

Stap 3: Plak de folie op de muur achter de radiator of gebruik magneten of dubbelzijdig plakband om de radiatorfolie op de achterkant van de radiator aan te brengen.

5. Kozijnfolie plakken

Heb je enkel glas? Met isolerende kozijnfolie voorkom je warmteverlies en bespaar je energie. Let op: koop altijd kozijnfolie die je op het kozijn plakt als je zelf aan de slag gaat. Isolerende glasfolie die direct op het glas wordt geplakt is duur en moet door professionals geplaatst worden. Voor het plaatsen van kozijnfolie heb je de folie (krimpfolie of zelfklevend), een schaar, dubbelzijdige tape of plakstrips en een föhn nodig.

Stap 1: Maak het glas en kozijn goed schoon en droog.

Stap 2: Meet het raam op en knip de folie iets groter dan het glas.

Stap 3: Plak dubbelzijdige tape of strips op het kozijn en plak de folie op het kozijn.

Stap 4: Föhn voorzichtig totdat de folie strak staat (bij krimpfolie).

Stap 5: Snij voorzichtig de randen van de folie af langs de dubbelzijdige tape of strips op het kozijn.