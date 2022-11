Italiaanse Basics – Tomaten in blik voor authentiek Italiaans koken

Als het gaat om tomaten in de Italiaanse keuken, zijn niet alle tomaten gelijk. Die zonnige zoete tomatensmaak van de beste Italiaanse tomatenpastasauzen en pizza-toppings heeft echte ouderwetse rijpe tomaten nodig, tomaten die de hele zomer door de mediterrane zon aan de wijnstok hebben opgezogen. Tenzij je je eigen moestuin hebt en genoeg tomaten kunt bewaren voor het hele jaar door, zal die smaak komen van de beste kwaliteit tomaten in blik, geoogst op het punt van rijpheid en snel ingeblikt in tomatensap om al die smaak te behouden. Voor welke tomaten uit blik moet je gaan?

San Marzano-tomaten – Pomodori San Marzano DOP

Het neusje van de zalm van de Italiaanse tomatenoogst is de San Marzano-tomaat, bekend om zijn zoetheid en perfect stevig vruchtvlees. Ze worden geteeld in de regio Campanië in Italië en hebben het DOP-label om authenticiteit aan te duiden. Dit is wat je nodig hebt om de intense smaken uit Napels en Zuid-Italië te reproduceren. Ze zijn duurder dan gewone tomaten, maar absoluut de moeite waard als je het beste wilt.

Hele gepelde tomaten – Pomodori Pelati

Een zeer flexibele tomaat in blik. Je kunt de zaden van de hele tomaat verwijderen voordat je hem hakt, als het recept dit vereist. Voor dikke sauzen kun je het sap afgieten en alleen het tomatenvlees gebruiken, in stukjes of puree. Met een langere kooktijd voor soepen en stoofschotels, koken hele tomaten in blik tot een gladdere textuur dan tomaten in blik.

Gehakte tomaten – Polpa di pomodoro

Een handige tomatenoptie voor alle doeleinden wanneer je pastasauzen, stoofschotels en soepen kookt en het recept laat 30 minuten of meer toe om de tomaten in te koken. Gehakte tomaten zijn over het algemeen steviger dan hele tomaten uit blik, dus behouden ze een grovere textuur, zelfs bij langzaam koken.

Tomatenpuree of Gepureerde Tomaten – Passata di pomodoro

Als je de gladde textuur van gepureerde tomaten wilt. Passata kan direct uit de fles worden gebruikt als pizzatopping, of kort worden gekookt met toevoeging van olijfolie, knoflook en kruiden voor een supersnelle pastasaus. Voeg toe aan soepen, sauzen en stoofschotels in plaats van tomaten uit blik als je die heerlijke tomaten zonder stukjes wilt.