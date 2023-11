J Balvin met “Que Bueno Volver a Verte” Tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op november 28, 2023 by Redactie

Vandaag kondigde wereldster en meervoudig Latin GRAMMY-winnaar J Balvin zijn langverwachte “Que Bueno Volver a Verte” Tour aan. Deze tour brengt Jose naar arena’s in 20 Europese steden, met shows in Duitsland, Zwitserland, Italië, Oostenrijk, Nederland, Denemarken, Noorwegen, Zweden, Finland, Litouwen, Duitsland, Frankrijk, België, Luxemburg, Spanje, Portugal en het Verenigd Koninkrijk. Op woensdag 8 mei komt J Balvin naar Nederland voor een show in de Ziggo Dome. De ticketverkoop start op vrijdag 1 december om 10:00 via ticketmaster.nl.

J Balvin:

“Latino Gang – I can’t wait to see you! We’ve had so much fun together that we have to do it again!” said J Balvin. “I’m thrilled to take a completely new show, with new music on the road with the ‘Que Bueno Volver a Verte’ (Good To See You Again) tour abroad next year. We have something very special instore for you and I can’t wait to unveil the next chapter of music we’ve been working on.”

Over J Balvin:

J Balvin is een wereldwijde superster en won onder andere Billboard Music Awards, American Music Awards en Latin GRAMMY’s. Oorspronkelijk afkomstig uit Medellín, is de reggaeton-superster een van de best verkopende Latin-Amerikaanse muziekartiesten, met wereldwijd meer dan 35 miljoen verkochte platen. Hij staat in de top 10 meest gestreamde artiesten, met een fansbase over de hele wereld. Met passie voor muziek, mode, kunst en geestelijke gezondheid, blijft Balvin voorop lopen. Recent lanceerde J Balvin de app “OYE”: een tweetalige app (Spaans en Engels) voor geestelijke gezondheid en creatief welzijn. Met gepassioneerde betrokkenheid met de entertainmentwereld en mode, heeft Balvin keer op keer bewezen een onstuitbare kracht en inspiratie te zijn voor opkomende artiesten, ondernemers en de Latin community.

QUE BUENO VOLVER A VERTE TOUR DATA:

April 26 – Frankfurt, Germany – Festhalle

April 28 – Geneva, Switzerland – Geneva Arena

April 30 – Zurich, Switzerland – Hallenstadion

May 1 – Milan, Italy – Mediolanum Forum

May 3 – Vienna, Austria – Stadenthalle

May 6 – Berlin, Germany – Mercedes Benz Arena

May 8 – Amsterdam, Netherlands – Ziggo Dome

May 10 – Copenhagen, Denmark – Royal Arena

May 12 – Oslo, Norway – Oslo Spektrum

May 14 – Stockholm, Sweden – Tele2

May 16 – Helinski, Finland – Ice Hall

May 18 – Kaunas, Lithuania – Zalgiris Arena

May 21– Cologne, Germany – Lanxess Arena

May 22 – Paris, France – Accor Arena

May 24 – Brussels, Belgium – ING Arena

May 25 – Esch, Luxembourg – Rockhal Arena

May 28 – Barcelona, Spain – Pavello Olimpic Badalona

May 31 – Madrid, Spain – Palacio Vistalegre

June 1 – Lisbon, Portugal – Passeio Maritimo Alges

June 5 – London, UK – The O2

J BALVIN – QUE BUENO VOLVER A VERTE TOUR

Woensdag 8 mei 2024, Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €50,40 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop start op vrijdag 1 december om 10:00 uur via ticketmaster.nl.