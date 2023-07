Jaag jouw ambities na door een opleiding te volgen

Laatst geüpdatet op juli 20, 2023 by Redactie

Heb jij al een beeld van de volgende stap in je professionele carrière? De tijd dat mannen promotie maakten en vrouwen de zorg over de kinderen op zich namen is voorbij; ook vrouwen kiezen voor hun carrière! De huidige omstandigheden op de arbeidsmarkt maken het bijzonder interessant om een volgende stap te overwegen. Dit kun je doen door direct op een volgende functie te solliciteren, intern of bij een nieuwe werkgever. Alternatief is het volgen van een opleiding, om zo eerst aan je kennisniveau te werken. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding NIMA C, wanneer je een volgende stap wilt zetten in de wereld van (online) marketing. Met een dergelijke opleiding ontwikkel je jezelf op strategisch niveau, gerelateerd aan marketing. Past het bij jouw ambities?

Breed scala aan opleidingen voor ambitieuze vrouwen

Niet alleen de opleiding NIMA C kan interessant zijn; denk bijvoorbeeld ook aan een opleiding tot communicatie medewerker binnen je huidige organisatie. Mogelijk doe je momenteel nog niks of maar weinig op het gebied van communicatie, maar heb je wel die ambitie. Het volgen van een opleiding biedt je de mogelijkheid om jezelf in relatief korte tijd om te scholen. Dit maakt niet alleen dat je ambities na kunt jagen; ook maak je jezelf op deze wijze aantrekkelijker voor de arbeidsmarkt. Je bent steeds breder inzetbaar, naarmate je meer opleidingen hebt afgerond.

Opleidingen hoef je niet altijd zelf te betalen

Handig om te weten: veel werkgevers bieden iedere medewerker een budget aan voor het volgen van opleidingen. In sommige gevallen worden hier enkele voorwaarden aan gesteld. Zo moet een opleiding mogelijk passen bij je dagelijks werk; je moet er straks profijt van hebben. Ook kan men de voorwaarde stellen dat je na het afronden van een opleiding nog enige tijd voor de organisatie moet blijven werken.

Kies voor het gebruik van je STAP-budget

Wil je een opleiding volgen die niet past bij je huidige functie? Kijk in dat geval naar de mogelijkheid om hier het STAP-budget voor te gebruiken. Het is een vergoeding vanuit de overheid, die omscholingstrajecten betaalbaar maakt. Je hoeft slechts een deel van de opleiding zelf te betalen; ervan uitgaande dat de kosten van de opleiding hoger zijn dan het STAP-budget. Er zijn een groot aantal opleidingsinstituten in Nederland, waar je het STAP-budget kunt besteden. Vaak lees je er meer over op de website van zo’n instituut.