James Blunt met ‘Who We Used To Be’ tour naar Nederland

Laatst geüpdatet op augustus 23, 2023 by Redactie

James Blunt geeft op zaterdag 24 februari een concert in AFAS Live als onderdeel van zijn tournee ter promotie van het nieuwe album ‘Who We Used To Be’. De kaartverkoop start vrijdag 1 september om 10.00 uur. De Europese tour, bestaande uit 40 shows, start 20 februari in het Franse Rennes en eindigt 14 april in Bournemouth in Engeland. Het is zijn eerste concert in Nederland sinds 2020, toen hij ook in AFAS Live stond met de ‘Once Upon A Mind Tour’.



De Britse singer-songwriter James Blunt viert bijna zijn 20-jarig jubileum in de muziekwereld en geniet respect vanwege zijn eerlijkheid, humor en charme, zowel op het podium als daarbuiten. Zijn debuutalbum ‘Back To Bedlam’ uit 2004 bevatte onder andere de wereldhit ‘You’re Beautiful’ en werd uiteindelijk een van de tien best verkochte albums van dat decennium in het Verenigd Koninkrijk. Andere bekende hits zijn onder meer ‘Stay The Night’, ‘Wiseman’ en ‘1973’.



Blunt won al twee Brit Awards en twee Ivor Novello Awards en heeft vijf Grammy nominaties op zijn naam. Op 27 oktober verschijnt zijn nieuwe album ‘Who We Used To Be’. Dit is alweer zijn zevende album en de opvolger van ‘Once Upon a Mind’ uit 2019.



Sky radio presents

JAMES BLUNT – THE WHO WE USED TO BE TOUR

Zaterdag 24 februari 2024, AFAS Live, Amsterdam



Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €52,64 (incl. servicekosten)



De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 1 september om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 c