Jarig in januari? Dan wordt je verjaardag het vaakst vergeten

Laatst geüpdatet op juni 12, 2024 by Redactie

Verwacht je op je verjaardag een flinke stapel felicitatiekaarten? Vergeet het maar – tenminste, wanneer je in januari geboren bent. Want in januari heb je de meeste kans om vergeten te worden tijdens je verjaardag. De eerste maand van het jaar is namelijk de maand waarin de meeste te-laat-kaarten worden verstuurd, blijkt uit onderzoek van Kaartje2go.



Jarigen in december hebben meer geluk, want in deze maand worden de minste te-laat-kaartjes verstuurd. Gekeken naar de afgelopen drie jaar, blijkt dat Nederlanders elk jaar nét iets minder verjaardagen lijken te vergeten. Toch vielen er in Nederland in 2023 bijna 20.000 te-laat-kaarten op de mat. Vrouwen (56%) waren hierbij iets vaker de pineut dan mannen (44%).

Lees ook: Verjaardagskaarten voor elke leeftijd: 3 tips voor succes!

Zeeuwen sturen meeste te-laat-kaarten

Gekeken naar alle Nederlandse provincies, zijn het de Zeeuwen die kampioen ‘verjaardag vergeten’ zijn. Inwoners van Drenthe en Friesland lopen na de Zeeuwen vol schuldgevoel naar de brievenbus. In Noord-Holland onthouden ze de verjaardagen van hun familie en vrienden juist wel goed. Hier gaan namelijk de minste te-laat-kaarten op de bus. En welke provincie is de dupe als het gaat om het ontvangen van de te-laat-kaarten? Dat is Drenthe. Daar zitten jarigen het vaakst tevergeefs bij de deurmat te wachten.

Schuldig voelen

Achteraf een te-laat-kaart sturen is natuurlijk een lief gebaar, maar we voelen ons toch wel echt schuldig, blijkt uit de data. Bij 10% van alle te-laat-kaarten wordt namelijk een cadeau besteld. Bij ‘normale’ verjaardagskaarten die op tijd zijn verstuurd is dit slechts 6%.