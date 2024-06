Jazz- en soulzanger Gregory Porter naar Nederland

Laatst geüpdatet op juni 3, 2024 by Redactie

Op zaterdag 29 maart keert de jazz- en soulzanger Gregory Porter terug naar de Ziggo Dome in Amsterdam. De kaartverkoop voor dit concert start aanstaande vrijdag om 10.00 uur via Ticketmaster. Gregory Porter begon zijn carrière in kleine jazzclubs in San Diego. In 2010 breekt hij door met het debuutalbum “Water”, dat meteen wordt genomineerd voor een Grammy Award. Een paar jaar later verzilverde hij met zijn derde studioalbum “Liquid Spirit” een Grammy Award voor “Best Jazz Vocal Album”. Het album werd wereldwijd succesvol met meer dan een miljoen verkochte exemplaren.



Inmiddels is Gregory Porter een van de meest succesvolle jazz-zangers van zijn generatie. De Amerikaanse zanger, geboren in Los Angeles, combineert jazz met onder andere soul, r&b en gospel. Zijn warme stem wordt wereldwijd bejubeld. Geïnspireerd door Nat King Cole bracht hij in 2017 als ode aan de zangeres het album “Nat ‘King’ Cole & Me” uit en gaf drie uitverkochte concerten in Koninklijk Theater Carré die in het teken stonden van dit album.



in 2020 keerde hij terug naar zijn eigen songwriting met het opbeurende album “ALL RISE”, wat hem opnieuw een GRAMMY nominatie opleverde. Gregory Porter is een graag geziene gast in Nederland. Hij trad diverse malen op het North Sea Jazz Festival op en stond in verschillende uitverkochte concertzalen waaronder in de Ziggo Dome in 2022.

An Evening With Gregory Porter

Zaterdag 29 maart 2025 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20:30 uur | Entree: Vanaf €61,60 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop start op vrijdag 7 juni 2024 om 10:00 uur via Ticketmaster.nl.



Mastercard-kaarthouders hebben speciale toegang tot voorverkooptickets vanaf woensdag 5 juni om 10:00 uur. Bezoek priceless.com/music voor meer informatie.