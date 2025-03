Je carrière een boost geven door van baan te veranderen?

Laatst geüpdatet op maart 13, 2025 by Redactie

Van baan veranderen kan je carrière een impuls geven, maar brengt altijd het risico met zich mee dat het je carrière niet ten goede komt, of zelfs schaadt. Als je aan ‘promotie’ denkt, denk je vaak aan een salarisverhoging. Maar wie puur om financiële redenen van baan verandert, heeft nog niet het juiste niveau bereikt of zal geen grote sprongen maken. Een carrière moet je zien als een investering. Het rendement komt in de loop van de tijd. In het begin is het voorzichtig, maar tegen het einde neemt het exponentieel toe! We vertellen waar je op moet letten bij het veranderen van baan.

1. Van baan veranderen als kans om je trackrecord uit te breiden

Investeren betekent zoeken naar goede mogelijkheden om je persoonlijke track record verder uit te breiden – dat is de eerste voorwaarde! Dit betekent dat nieuwe functies beoordeeld moeten worden op basis van de mate waarin ze zoveel mogelijk creatieve vrijheid bieden en tegelijkertijd minstens één grote uitdaging het hoofd moeten bieden. Een vacature komt immers vrij om een ​​probleem op te lossen. Daarom is het belangrijk om bij elke vacature het probleem te identificeren en zo goed mogelijk uit te leggen hoe het opgelost kan worden. Vaak is dat slechts subtiel. Net als op de beurs draait het allemaal om de verhouding tussen risico en rendement: hoe moeilijker de uitdaging, hoe unieker de positionering!

2. De zij-ingang moet goed overwogen worden

Veel managers willen een compleet nieuwe omgeving ervaren en onderschatten dat het niet per se om een ​​nieuwe branche gaat, maar waarschijnlijk om een ​​ander bedrijfs-DNA, andere collega’s en producten. In plaats van je steeds te richten op het metaniveau ‘nieuwe industrie’ of ‘nieuwe functie’, zou je eerst moeten overwegen of het haalbaar en aantrekkelijk genoeg is om door een paar kleine criteria variatie in je eigen vakgebied te creëren. Omdat je qua beleggen de oude, beproefde ‘aandelen’ zou moeten verkopen en bijna helemaal opnieuw zou moeten beginnen, maar dan met een hoog risico.

3. Verantwoordelijkheid is belangrijker dan titels

Wij laten ons te snel leiden door functienamen. Het gaat er niet zozeer om zo snel mogelijk de C-level te bereiken, maar om succes te behalen en een hoge mate van verantwoordelijkheid te dragen. Dat zijn veel betere indicatoren dan opgesmukte titels. Want: Een CEO van een MKB-bedrijf kan minder snel solliciteren naar een functie als algemeen directeur bij een middelgroot bedrijf dan iemand die eerder leiding heeft gegeven aan een bedrijfseenheid, maar wel meer verantwoordelijkheid kan tonen (winst- en verliesrekening en span of control).

4. Positionering als sleutel tot succes

Een verandering kan niet alleen geen versneller zijn, maar kan zelfs het tegenovergestelde bewerkstelligen: namelijk een pauze of een stap terug met zeer hoge carrièrekansen tot gevolg. Daarom is het belangrijk om eerst na te denken over je positionering en pas DAN een sollicitatiebrief te schrijven. Iedereen doet dit verkeerd en je kunt aan de documenten zien of de aanvrager goed heeft nagedacht over zijn positionering.



Daarnaast blijkt uit een onderzoek van de Harvard Business Review ook hoe belangrijk een goede positionering is: het laat zien dat 50 procent van de managementfuncties binnen de eerste 18 maanden mislukt. Een belangrijke factor in dit collectieve falen is het onvoldoende onderzoeken van de eigen positionering en bedrijfscultuur. Om dit risico te minimaliseren, is het essentieel om al vroeg persoonlijke criteria te definiëren en te prioriteren volgens het ‘hemel-helprincipe’. Daarnaast helpt een persoonlijke SWOT-analyse om de kansen en risico’s van een nieuwe functie helder in kaart te brengen.

5. Maximale flexibiliteit in salaris

Inkomen speelt een belangrijke rol bij de keuze voor een baan, zelfs voor welgestelde managers. Maar het gaat niet in de eerste plaats om het zelfvertrouwen. Uit de ervaring van ruim 350 executive search-onderzoeken blijkt dat kandidaten die al boven de hoge salarisdrempels zitten, best bereid zijn om financiële verliezen te accepteren voor aantrekkelijke functies. Het streven naar een hoog inkomen bereikt vaak sneller een verzadigingspunt dan verwacht aan het begin van een carrière. Salaris fungeert dus meer als hygiënefactor dan als motivator. Het is des te belangrijker om ten opzichte van de markt goed te presteren om je te kunnen concentreren op de inhoud van het werk, in plaats van dat je door een hoger inkomen tot grotere motivatie wordt gedreven.



Bij het veranderen van baan mag het inkomen echter niet worden onderschat. Zeker niet in de beginjaren, omdat het salaris van de huidige of volgende baan vaak als maatstaf voor toekomstige functies dient. Flexibiliteit in salaris is daarom sterk aan te raden: dergelijke aanpasbaarheid brengt minder risico’s met zich mee voor werkgevers en kan zelfs leiden tot contractuele afspraken waarbij aantoonbaar succes binnen één jaar leidt tot een salarisaanpassing naar het oorspronkelijk gevraagde niveau.

6. Werk als intrapreneur

De wil om je te richten op succes is een basisvoorwaarde voor carrièreontwikkeling. Het doel moet daarom zijn om in alle opzichten aan succes te worden afgemeten. Je moet ondernemend denken en handelen als een ondernemer binnen het bedrijf. Het is belangrijk om initiatief te tonen dat verder reikt dan het eigen verantwoordelijkheidsgebied en meerwaarde te creëren, ook als dit in eerste instantie op scepsis stuit bij de bedrijfseigenaren of de raad van commissarissen. Mensen die bereid zijn om grenzen te verleggen en verwachtingen te overtreffen, komen vaak in aanmerking voor hogere taken.

7. Bouw een strategisch netwerk

Op hogere carrièreniveaus zoeken velen erkenning door zich er meer voor in te spannen – zowel intern als extern – door alleen de nadruk te leggen op hun successen. Maar succes en trackrecord vormen slechts de basis: het gaat erom hoe je bijdraagt ​​aan het gezamenlijke succes en jezelf positioneert als een waardevol lid van het managementteam, waarbij je niet alleen individuele prestaties levert, maar ook ondersteuning en netwerkpotentieel. Een strategisch netwerk dat verder gaat dan privécontacten en oud-collega’s, speelt een belangrijke rol: het gaat om het opbouwen van relaties met sleutelfiguren die op lange termijn in stand moeten worden gehouden, ongeacht de huidige situatie. Voordat je van baan verandert, moet je je daarom afvragen welke nieuwe kennissen en relaties je kunt aangaan en hoe je niet alleen jezelf, maar ook de mensen om je heen succesvoller kunt maken. Hierbij komt het principe van wederkerigheid om de hoek kijken: eerst geven, dan nemen.