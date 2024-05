Je eerste tuin: hoe je een duurzame moestuin opzet

Laatst geüpdatet op mei 27, 2024 by Redactie

Het kweken van je eigen biologische groenten is een zekere manier om duurzamer te leven, en hoewel het misschien een beetje intimiderend lijkt, is het eigenlijk heel eenvoudig. Kijk goed naar je tuin en zodra je de locatie van je moestuin in gedachten hebt, volg je deze eenvoudige stappen voor de snelste manier om een nieuwe en duurzame moestuin aan te leggen.

1. Maak de grond klaar voor een nieuwe tuin

Dit is misschien wel de moeilijkste stap. Begin met het verwijderen van het oppervlak van de grond dat je hebt geselecteerd met een platte schop. Snijd de grond in stroken die slechts iets breder zijn dan het blad van de eigenlijke schop. Begin aan de buitenkant van de tuin en werk naar het midden toe, waarbij je de tuin in stroken snijdt. Je hoeft niet diep te snijden; misschien ongeveer 10 cm. Eenmaal in stroken gesneden, klem je het mes zijwaarts onder de grond en til je het op terwijl je het oprolt als een lange rol. De rollen zullen behoorlijk zwaar zijn, dus probeer de overtollige aarde eraf te schudden voordat je ze in een kruiwagen tilt en wegvoert.



Het is belangrijk om je te concentreren op het vergroten van de vruchtbaarheid van je bestaande grond op een manier die gunstig is, ongeacht met wat voor soort grond je begint. Naast het kopen van planten en zaden voor je nieuwe moestuin, is dit de enige stap die je wat geld kan kosten, maar het is goed besteed geld, omdat het essentieel is voor het kweken van een tuin die presteert en produceert. Open de zakken compost die je hebt gekocht, ‘dump’ het in je nieuwe tuin die je net hebt geschept, en hark het uit tot het een gelijkmatige dikte heeft over het hele oppervlak en draai dan de grond om. Vervolgens moet je onmiddellijk je onkruidverdelgers en insectenwerende middelen neerleggen en bij voorkeur een groen product. (ja voordat je plant!).

2. Plant je groenten

Nu je tuin klaar is, is het tijd om te gaan planten. Je kunt je tuin beplanten door zaden rechtstreeks in de tuin te zaaien of door planten te kopen. De beste groenten om direct met zaad te planten zijn: sla, wortelen, spinazie, maïs, pompoen en komkommers, om er maar een paar te noemen.



Als je gaat verplanten, kun je het beste tomaten, aubergines, broccoli, bloemkool, kool enz. planten. Wanneer je klaar bent om te planten, duw je de voorbereide grond voorzichtig terug en plant je je zaden of planten er dwars doorheen. Nadat je de zaden met aarde hebt bedekt of de wortels van de plant in de grond hebt genesteld, plaats je de grond weer op zijn plaats. Geef de plant of zaden goed water.



Het is ook belangrijk om de timing van het planten correct te regelen, omdat sommige groenten het liefst groeien als het koel weer is, terwijl andere de voorkeur geven aan warmer weer.

3. Nazorg

Voortdurend onderhoud is absoluut essentieel voor het succes van je tuin. Zorg ervoor dat je:



Onkruid wied als het jong is.

Houd de tuin bewaterd.

Zet planten vast als dat nodig is.

Oogst regelmatig, indien mogelijk wekelijks.

Probeer het eens en wie weet toveren jouw “groene vingers” wel groenten op tafel!