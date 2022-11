Je favoriete liedjes onthullen je hechtingsstijl

Laatst geüpdatet op november 16, 2022 by Redactie

Wat zegt het hebben van een bepaalde artiest ons over hoe we wel of niet door onze romantische levens, vriendschappen en familiebanden moeten navigeren? Of het nu Adele of The Weeknd is in je go-to-afspeellijst, de songteksten kunnen veel over jou zeggen, en het heeft allemaal te maken met hechtingsstijlen, of hoe mensen doorgaans denken, voelen en handelen in relaties.



“Ik ben geïnteresseerd in de rol die muziek speelt in het leven van mensen. Sinds mensen tienduizenden jaren geleden begonnen met het maken van muziek, zijn liedjes in verschillende culturen altijd gericht geweest op relaties – er een aangaan, onderhouden of uit elkaar gaan – dus ik vroeg me af: luisteren mensen naar muziek die hun ervaringen in relaties weerspiegelt?” zegt Ravin Alaei, die in 2019 promoveerde aan de afdeling Psychologie van de faculteit Arts & Science.



In een nieuwe studie ontdekten Alaei en professoren van de afdeling Psychologie, Geoff Macdonald en Nicholas Rule, dat de individuele hechtingsstijlen van mensen overeenkomen met de tekst van hun favoriete liedjes. Met andere woorden, we hebben de neiging om terug te keren naar de deuntjes die beschrijven wat we doormaken in een relatie, in voor- en tegenspoed.

“Songteksen doen er toe, dus besteed er aandacht aan”, zegt Alaei, die ook arts is. “De tekst van je favoriete liedjes over relaties kan helpen om je gedachten en gevoelens te valideren, maar kan ook dingen onthullen over je ervaringen met relaties die je je misschien niet realiseerde – iets waar je herhaaldelijk doorheen gaat, waar je steeds tegenaan loopt.”



Eerst een opfriscursus over hechtingsstijlen, die grofweg in vier categorieën kunnen worden opgevat, zegt Alaei. Angstig gehechte mensen maken zich zorgen om afgewezen te worden en zoeken veel zekerheid over hun relaties. Aan de andere kant reageren vermijdend gehechte mensen op hun negatieve verwachtingen van relaties door emoties en intimiteit af te sluiten ten gunste van onafhankelijkheid. Mensen met een gemengde hechtingsstijl hebben verwarde verwachtingen, schommelend tussen aanhankelijk en koud. Ten slotte hebben veilige mensen een optimistische kijk op relaties, communiceren ze open en vertrouwen ze hun partners.



“We vroegen ongeveer 570 mensen om ons hun favoriete liedjes te vertellen en codeerden vervolgens de bijna 7.000 liedjes voor de gehechtheidsstijl die hun teksten uitdrukten. Op onze beurt ontdekten we consequent dat vermijdend gehechte mensen de voorkeur geven aan muziek met vermijdende teksten”, zegt Alaei. “Ik verwachtte een duidelijke relatie te zien tussen angstig gehechte mensen en angstige liedjes omdat ze het meest emotioneel zijn, maar verrassend genoeg was dit het meest ijle resultaat.”



Deze sterke vermijdende connectie komt niet alleen tot uiting op individueel niveau, maar ook op maatschappelijk niveau. In een tweede onderzoek codeerden de onderzoekers meer dan 800 Billboard nummer één hits van 1946 tot 2015 voor hun gehechtheidsthema’s en ontdekten dat songteksten in de loop van de tijd meer vermijdend en minder veilig zijn geworden.



“Populaire muziekteksten lopen parallel met sociologische trends van sociale ontkoppeling – mensen waarderen onafhankelijkheid boven afhankelijkheid van anderen en voelen zich meer geïsoleerd”, zegt Alaei.



Als we naar muziek luisteren die onze relaties naar ons weerspiegelt, helpt of belemmert dat dan onze relatievaardigheden? Alaei zegt dat dit de volgende stap in het onderzoek is.



Neem bijvoorbeeld de discografie van Adele, die volgens Alaei de schaal doet doorslaan naar angstig gehechte thema’s en populair was onder de deelnemers. “Someone Like You” verscheen op veel afspeellijsten, met het refrein: “Ik haat het om onuitgenodigd uit het niets op te duiken / Maar ik kon niet wegblijven, ik kon er niet tegen vechten / Ik had gehoopt dat je mijn gezicht zou zien en dat je eraan wordt herinnerd / Dat het voor mij nog niet voorbij is.



Als iemand een angstig gehecht persoon is, zal het herhaaldelijk luisteren naar “Someone Like You” meer kwaad dan goed doen? Volgens Alaei begint het allemaal met zelfbewustzijn van je eigen hechtingsstijl.



“Als een angstig persoon moet je erkennen dat je kwetsbaar bent voor een negatieve feedbackloop en dat je emoties sneeuwballen”, zegt Alaei. “Muziek kan daar een zeer krachtige verergering van zijn, omdat het diepe emoties en herinneringen kan stimuleren, waardoor je zorgen uiteindelijk worden versterkt.”



Adele-fans hebben misschien heel andere relatie-ervaringen dan degenen die naar “Heartless” van The Weeknd luisteren. Met teksten als “Tryna be a better man but I’m heartless / Never be a wedding plan for the heartless / Low life for life ‘cause I’m heartless”, is het een goed voorbeeld van een vermijdend lied, zegt Alaei.



Zijn advies: “Luister een paar keer naar het nummer om je te helpen verwerken wat je doormaakt en om je gedachten en gevoelens te uiten. Jij kunt beslissen of het luisteren naar liedjes die je ervaringen naar jou weerspiegelen, je helpt of destructief gedrag voor jezelf versterkt. Op een gegeven moment vind je het misschien productiever om naar muziek te luisteren die je een gevoel van veiligheid geeft.”



Een populaire terugblik onder de deelnemers was “I Got You Babe” van Sonny & Cher: “Dan put your little hand in mine / There ain’t no hill or mountain we can’t climb.”



“Het is eigenlijk een handleiding over hoe je veilig kunt worden bevestigd”, zegt Alaei.



Wat onthullen je favoriete liedjes over relaties over je hechtingsstijl? Hier zijn enkele van de deuntjes die onderzoeksdeelnemers hebben gekozen voor hun afspeellijsten:

Vermijdende liedjes:

Beyoncé, Irreplaceable

Chris Brown, Say Goodbye

N’Sync, Bye Bye Bye

Michael Jackson, Billie Jean

TLC, Scrubs

Rihanna, Take a Bow

The Weeknd, The Hills; Heartless

Angstige liedjes:

Adele, Someone Like You

The Police, Every Breath You Take

Miley Cyrus, Wrecking Ball

Adele, Hello

U2, One

Seether, Broken

No Doubt, Don’t Speak

Bruno Mars, When I Was Your Man

Drake, Hotline Bling

Veilige nummers:

Sonny & Cher, I Got You Babe

Whitney Houston, I Will Always Love You

The Beatles, Love Me Do

Ed Sheeran, Thinking Out Loud

Plain White Ts, I Love You

John Legend, All of Me

Michael Bublé, Haven’t Met You Yet

Beach Boys, Wouldn’t It Be Nice

Bryan Adams, (Everything I Do) I Do It for You

Etta James, At Last

Justin Bieber, Holy

Angstig-Vermijdend (gemengde) nummers:

Carrie Underwood, Before He Cheats

Gotye, Somebody that I Used to Know

Taylor Swift, Bad Blood

Sam Smith, I’m Not the Only One

Ne Yo, So Sick

Bonnie Raitt, I Can’t Make You Love Me

Adele, Rolling in the Deep

Rihanna ft. Drake, Work

Eminem ft. Rihanna, Love the Way You Lie