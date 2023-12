Je garderobe klaar voor de feestdagen: duurzame tips om je kleding klaar te stomen

Laatst geüpdatet op december 13, 2023 by Redactie

De winter staat voor de deur en daarmee ook de feestdagen, wat vaak betekent: nieuwe kleren kopen! Veel mensen slaan een nieuwe garderobe in of schaffen wat nieuws aan voor de feestdagen. Eigenlijk is dit overbodig, want we hebben vaak nog zoveel kleding in onze kast liggen waar je heel makkelijk een nieuw leven in kan blazen. Daarom staan de experts van Ecover klaar om te helpen: hoe zorg je ervoor dat je je garderobe op een duurzame manier klaarstoomt voor de feestmaand?

💚 Kijk naar wat je hebt!

Doorzoek eerst je kast naar wat je al hebt, voordat je op zoek gaat naar een geheel nieuwe outfit. Misschien ligt er nog wel een vergeten juweeltje van een jurk of kun je eenvoudige stukken combineren met opvallende items, waardoor je moeiteloos een feestelijke uitstraling creëert. Vind je het lastig om zelf nieuwe combinaties te maken? De app ‘Smart Closet’ helpt je bij het samenstellen van outfits waar je zelf wellicht nog niet aan had gedacht!

💍 Voeg wat glitter & glamour toe

Een beetje glitter & glamour maakt elke outfit feestelijk. Die little black dress wat eigenlijk een zomerjurk is, tover je om voor de feestdagen met een panty met glitterdraadje erin. Met een opvallende ketting of grote oorbellen maak je je look af. En wist je dat er speciale clips met edelsteentjes bestaan om op je pumps te klikken? Zo maak je van je simpele zwarte pumps ineens feestelijke schoenen.

👗 Repareer je mooiste feestjurk

Misschien heb je al een aantal keer een feestjurk en/of -pak gedragen en zit er een gaatje in of is het een beetje versleten. Gooi het vooral niet weg! Wellicht heeft je feestoutfit maar een kleine reparatie nodig om er weer een nieuw leven in te blazen. Het is bovendien voordeliger dan iets nieuws kopen. Zorg daarna goed voor je kleding door het wat vaker te luchten in plaats van meteen te wassen, en gebruik altijd een wasverzachter. Wasverzachter verzacht je kleding én verlengt de levensduur door de textielvezels extra te beschermen. In tegenstelling tot veel wasverzachters, bestaat de wasverzachter van Ecover voornamelijk uit plantaardige, biologisch afbreekbare ingrediënten: beter voor je kleding en voor de wereld!

👩🏼 ‍Lenen & ruilen

Wanneer je écht ten einde raad bent en niks meer hebt liggen, vraag dan je omgeving om hulp. Vraag bijvoorbeeld een vriendin of je in haar kast mag neuzen. De kans is groot dat ze iets heeft dat perfect kan dienen als jouw feestoutfit. Op die manier heb je toch iets nieuws, maar dan op een duurzame manier! Of pak het wat groter aan, en organiseer een kledingruil met een groepje vriendinnen. Heeft gelijk iedereen een nieuwe outfit voor de feestdagen.

♻️ Koop tweedehands

Soms heb je gewoon echt iets nieuws nodig, kies dan voor preloved kleding. De meeste kringloopwinkels hebben vaak wel een speciaal rek met kleding voor de feestdagen. Ben je op zoek naar een uniek stuk? Ga dan naar designer vintage winkels. Grote kans dat je met een stuk unieker kledingstuk eindigt dan wanneer je naar de Zara was geweest. Op online platforms zoals Vinted of Sellpy is er ook genoeg aanbod. Dan kun je ook precies filteren op maat, kleur en type kledingstuk. Handig als je al een outfit in gedachten had. Ecover’s natuurlijke wasmiddel is verkrijgbaar in heerlijke geuren zoals appelbloesem & freesia, waardoor je tweedehands aankopen weer als nieuw ruiken na een wasje.