Je hond begrijpt dat sommige woorden 'voor' objecten staan

Het is geen verrassing dat je hond kan leren zitten als je ‘zit’ zegt en kan komen als je hem roept. Maar een nieuwe studie heeft de onverwachte ontdekking gedaan dat honden over het algemeen ook weten dat bepaalde woorden voor bepaalde objecten ‘staan’. Wanneer honden deze woorden horen, suggereren opnames van hersenactiviteit dat ze een bijpassende mentale representatie in hun geest activeren.

“Honden reageren niet alleen met aangeleerd gedrag op bepaalde woorden”, zegt Marianna Boros van de afdeling Ethologie aan de Eötvös Loránd Universiteit, Boedapest, Hongarije, een van de co-eerste auteurs van het artikel.



“Ze associëren dat woord ook niet alleen met een object op basis van temporele contiguïteit zonder de betekenis van die woorden echt te begrijpen, maar ze activeren een herinnering aan een object wanneer ze de naam ervan horen.”



Woordbegriptesten bij personen die niet spreken, zoals baby’s en dieren, vereisen meestal een actieve keuze, zeggen de onderzoekers. Ze worden gevraagd een voorwerp te laten zien of te pakken nadat ze de naam ervan hebben gehoord. Zeer weinig honden doen het goed bij dergelijke tests in het laboratorium, waarbij ze voorwerpen vaak correct apporteren in een tempo dat bij toeval wordt verwacht.



De onderzoekers wilden het impliciete begrip van honden van objectwoorden nader bekijken door de hersenactiviteit te meten met behulp van niet-invasieve EEG zonder hen te vragen actie te ondernemen. Het idee was dat dit een gevoeliger maatstaf zou kunnen zijn voor hun begrip van taal.



In hun onderzoek lieten ze 18 hondenbezitters woorden zeggen voor speelgoed dat hun honden kenden en vervolgens de voorwerpen aan hen presenteren. Soms presenteerden ze het bijpassende speeltje, andere keren presenteerden ze een voorwerp dat niet overeenkwam.



Een eigenaar zei bijvoorbeeld: “Zara, kijk, de bal”, en presenteerde het object terwijl de hersenactiviteit van de hond werd vastgelegd op EEG. De hersenopnameresultaten lieten een ander patroon in de hersenen zien wanneer de honden een passend object te zien kregen dan een niet-overeenkomend object. Dat is vergelijkbaar met wat onderzoekers bij mensen hebben gezien en wordt algemeen aanvaard als bewijs dat zij de woorden begrijpen.



De onderzoekers vonden ook een groter verschil in die patronen voor woorden die honden beter kenden, wat verdere ondersteuning bood voor hun begrip van objectwoorden.



Interessant is dat, hoewel de onderzoekers dachten dat dit vermogen zou kunnen afhangen van het hebben van een grote woordenschat aan objectwoorden, toonden hun bevindingen aan dat dit niet het geval is.



“Omdat typische honden instructiewoorden leren in plaats van objectnamen, en er slechts een handvol honden zijn met een grote woordenschat aan objectwoorden, verwachtten we dat het vermogen van honden om referentiëel begrip van objectwoorden te begrijpen gekoppeld zal zijn aan het aantal objectwoorden dat ze gebruiken. weet het; maar dat was het niet’, zegt Lilla Magyari, ook van de Eötvös Loránd Universiteit en de Universiteit van Stavanger en de andere co-eerste auteur.



“Het maakt niet uit hoeveel objectwoorden een hond begrijpt – bekende woorden activeren hoe dan ook mentale representaties, wat suggereert dat dit vermogen over het algemeen aanwezig is bij honden en niet alleen bij enkele uitzonderlijke individuen die de namen van veel objecten kennen,” voegde Boros eraan toe.



De ontdekking dat honden als soort over het algemeen het vermogen hebben om woorden op een referentiële manier te begrijpen, net zoals mensen dat doen, zou de manier kunnen veranderen waarop wetenschappers denken over het unieke karakter van hoe mensen taal gebruiken en begrijpen, zeggen de onderzoekers. Dat heeft belangrijke implicaties voor theorieën en modellen van taalevolutie. Voor hondenbezitters is het ook een belangrijk besef.

“Je hond begrijpt meer dan hij of zij tekenen vertoont”, zegt Magyari.



“Honden leren niet alleen een specifiek gedrag bij bepaalde woorden, maar kunnen de betekenis van sommige individuele woorden zelfs begrijpen zoals mensen dat doen.”



De onderzoekers zijn nu benieuwd of dit vermogen om referentiële taal te begrijpen specifiek is voor honden of mogelijk ook bij andere zoogdieren aanwezig is. Hoe dan ook, ze willen meer weten over hoe dit vermogen is ontstaan en of het afhangt van de unieke ervaring van honden om met mensen samen te leven. Ze willen ook weten waarom, als honden objectwoorden begrijpen, meer honden dit niet laten zien.