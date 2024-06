10 manieren om je kinderen te prijzen

Laatst geüpdatet op juni 25, 2024 by Redactie

Ouderschap is niet voor bangeriken. Het is de meest veeleisende baan die je ooit in je leven zult hebben. Maar het is ook het meest lonende. Er zijn zoveel artikelen over hoe je een goede ouder kunt zijn dat je misschien overweldigd raakt. Veel van deze artikelen gaan over het prijzen van je kinderen om het gevoel van eigenwaarde te vergroten. Maar kunnen ouders daarin te ver gaan? Je kinderen te veel prijzen, heeft eigenlijk het tegenovergestelde effect. Als je je kinderen prijst voor alles wat ze doen, prijst het verlies van de kracht ervan en ze zullen het beginnen te verwachten. Dus, wat is de beste manier om je kinderen te prijzen? Hier zijn er 10 om je op weg te helpen.

1. Wees specifiek

Algemene complimenten geven heeft geen effect op je kinderen. Je moet specifiek tegen hen zijn. Het laat je een kind weten dat je merkt wat hij/zij heeft gedaan en moedigt hen aan om meer te doen. Als je kind je bijvoorbeeld een tekening laat zien, in plaats van te zeggen: “Dat is een mooie tekening. Goed gedaan”, zeg iets specifieks, zoals: “Wauw, ik ben dol op die blauwe auto! En kijk eens hoe mooi de wolken zijn.”

2. Overdrijf het niet

Het geven van lof voor dagelijkse prestaties zal je kind niet aanmoedigen. In feite leert het je kinderen eigenlijk om lof die hij/zij daadwerkelijk heeft verdiend, af te wijzen. Als je kind iets voor de eerste keer doet, prijs hem/haar er dan zeker voor. Als je je kind voor elk klein ding prijst, kan het hem doen geloven dat hij constant dingen moet doen om je te plezieren.

3. Wijs op de positieve punten

Focussen op onze problemen in plaats van onze zegeningen is een epidemie in dit land. Het is gemakkelijk om aan te geven wat er mis is in plaats van te vinden wat goed is. In plaats van te wijzen op de fouten van je kind, kun je proberen de positieve punten aan te wijzen. Ja, je kind heeft een fout gemaakt (het gebeurt; we zijn mensen) maar wat was er iets positiefs dat gebeurde?

4. Benadruk de inspanning

Als je kind iets nieuws leert, probeer dan niet te focussen op hoe goed hij/zij de taken uitvoert. Concentreer je in plaats daarvan op hoe enthousiast hij/zij de nieuwe activiteit doet. Kinderen kunnen gemakkelijk ontmoedigd raken en snel opgeven, vooral als ze niet het gevoel hebben dat ze de steun van hun ouders hebben. In plaats van je te concentreren op het resultaat, benadruk je de inspanning die je kind toont.

5. Niet opscheppen

Als ouder lijkt het misschien normaal om tegen iemand anders op te scheppen over je kind. Maar dit is niet bevorderlijk voor lof. Opscheppen brengt je kind niet alleen in verlegenheid, het legt ook een grote druk op hem/haar om aan jouw verwachtingen te voldoen.

6. Focus op de prestatie

Wat je kind ook doet, er is altijd wel iets waarvoor hij/zij geprezen kan worden. Maar vergeet niet om specifiek te zijn. Kinderen vinden het vaak moeilijk om onderscheid te maken tussen wie ze zijn en wat ze doen. Concentreer je op de actie die je kind uitvoert. Als je gezin bijvoorbeeld een dagtocht heeft gemaakt en je kind zich tijdens de rit heel braaf heeft gedragen, zou er lof moeten zijn: “Je was erg stil tijdens de rit” in plaats van “Je was braaf in de auto.” Door specifiek te zijn, leert je kind welk gedrag acceptabel is, wat hen zal aanmoedigen om het vaker te vertonen.

7. Wees eerlijk

Kinderen weten wanneer je niet eerlijk tegen ze bent, dus doe geen moeite met valse lof. Je kunt je kind prijzen terwijl je eerlijk bent; zorg er gewoon voor dat je tactvol en diplomatiek bent. Als je kind dansles volgt en een bepaalde routine nog niet helemaal onder de knie heeft, laat het hem/haar dan weten. Je zou kunnen zeggen: “Ik zie dat je hebt geoefend op je [voeg hier routine in].” Je prijst je kind zonder tegen hem/haar te liegen.

8. Deel prestaties met je partner

Dit moet niet worden verward met opscheppen, want als je je partner vertelt over zijn/haar inspanningen, zal dit je kind aanmoedigen. Zorg ervoor dat je deze prestaties deelt in het bijzijn van je kind.

9. Vermijd sarcasme

Zorg ervoor dat je het sarcasme weglaat wanneer je je kinderen prijst. Het voegt niets toe aan het prijzen van je kind en het kan je kind het gevoel geven dat je hem/haar bekritiseert. Kinderen moeten weten dat wat ze doen goed is.

10. Gebruik lichaamstaal

Kinderen pikken lichaamstaal heel snel op, dus houd je niet in. Als je ergens blij mee bent, laat je gezicht dat zeker zien. Zorg ervoor dat je lichaamstaal overeenkomt met de complimenten die je geeft.