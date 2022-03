Je kitten mee naar huis nemen – 5 tips

Een nieuwe kat in huis halen, brengt vragen met zich mee, zeker als het de eerste keer is dat je een kat neemt. Waar moet je allemaal aan denken als je een kitten mee naar huis wilt nemen. Hier 5 tips.

1. Wacht altijd 12 weken

Een kitten moet 12 weken oud zijn voordat het bij de moeder kan worden weggehaald. Kittens die voortijdig van de moeder worden gescheiden, lopen het risico onzeker te worden. Haal daarom nooit een kitten op dat jonger is dan 12 weken.

2. Wacht op het weekend

De eerste keer met de kat is belangrijk! Als je de kans hebt, neem dan gerust de kat in het weekend mee naar huis. Op deze manier heeft het hele gezin tijd om in alle rust met het nieuwe gezinslid door te brengen. Het zorgt voor een veilige thuiskomst.

3. Reis veilig

Of je je kat nu te voet, met de auto of de bus mee naar huis neemt, het is belangrijk dat je kat veilig vervoerd wordt. Het kitten moet in een reismand worden geplaatst, die kan worden afgedekt met een deken. Je mag je kat nooit los in de auto of bus achterlaten. Het kan levensbedreigend zijn voor zowel jou als je kat. Houd er rekening mee dat de kat tijdens de reis gestrest kan raken, dus het kan goed zijn om keukenpapier en schone handdoeken te hebben als het ongeluk zich voordoet.

4. Wat is er nodig in huis?

Als je kat thuiskomt, heeft hij een kattenbak, waterbak, voerbak en een mand of kussen nodig om op te slapen. Houd er rekening mee dat veel katten het liefst op verschillende plaatsen drinken en eten. Bereid je ook voor op terugkeer naar huis door een veilige plek voor te bereiden waar het kitten tot rust kan komen als het zich wil terugtrekken.

5. Katten en kinderen!

Veel gezinnen met kinderen kiezen ervoor om een ​​kat te nemen, en dat gaat goed – katten en kinderen houden van elkaar. Maar het is belangrijk om je kind al vroeg te leren hoe hij een kat moet behandelen. Katten hebben hun slaap nodig en het is belangrijk om een ​​kat die slaapt of weg wil lopen niet te storen. Houd er rekening mee dat kleine katten ondeugend zijn en scherpe klauwen hebben. Houd het kitten daarom uit de buurt van de kleintjes.