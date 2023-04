Je kunt de flow vinden – en wetenschappers kunnen het meten

Laatst geüpdatet op april 3, 2023 by Redactie

Je weet wanneer je de flow hebt gevonden. Je ervaart het wanneer je iets doet dat je zo volledig bezighoudt dat de tijd voorbij lijkt te vliegen. Misschien is het een baan, of iets heel anders, zoals schaken of computerspelletjes of voetbal of sneeuwschuiven. Maar flow is niet alleen een uitdrukking die mensen gebruiken. Het is al bijna 50 jaar een concept dat door psychologen wordt gebruikt, omdat het vinden van de flow nuttig kan zijn voor mensen.



“Het vinden van de flowzone kan belangrijk zijn wanneer leraren hun instructie moeten aanpassen. Als we de flow vinden, hebben we ook het juiste niveau voor de studenten gevonden”, zegt Hermundur Sigmundsson, professor aan de afdeling Psychologie van de Noorse Universiteit voor Wetenschap en Technologie (NTNU).



Een nieuwe test van NTNU kan de stroming meten. Dit is handig in verschillende contexten. Sigmundsson heeft samengewerkt met onderzoekscollega Magdalena Elnes om de test te ontwikkelen.

Flow ontstaat wanneer uitdagingen overeenkomen met vaardigheden

De Hongaars-Amerikaanse Mihaly Csikszentmihalyi was hoogleraar psychologie. Hij introduceerde de theorie van flow in 1975 en gebruikte de term in de positieve psychologie om een zeer gefocuste toestand te definiëren.



“Zijn theorie is voor veel mensen erg belangrijk. Ik werk er sinds 1989 mee”, zegt Sigmundsson.



Het onderzoek van Csikszentmihalyi is tot nu toe 170.000 keer geciteerd en is daarom essentieel voor dit vakgebied.

Flowzone is essentieel voor goede resultaten

Je vindt de flowzone ergens tussen verveling en angst of paniek. We kunnen het alleen of in groepen vinden.



“Flow ontstaat in het samenspel tussen uitdaging en vaardigheid”, zegt de professor.



Flow is vaak essentieel voor het behalen van goede resultaten, en waar we flow vinden, kan ons iets vertellen over welke uitdagingen de juiste zijn voor ons en onze vaardigheden.

Nieuwe test om flow te meten

Flow kan dus erg handig zijn als we iets gedaan moeten krijgen. Nu hebben onderzoekers van NTNU een nieuwe test ontwikkeld om flow te meten, die ze de General Flow Proneness Scale noemen.



“De test is eenvoudig af te nemen en kan in verschillende contexten worden gebruikt”, zegt Sigmundsson.



De onderzoekers van NTNU probeerden de test bij 228 mensen tussen de 18 en 76 jaar. Daarnaast testten ze 23 mensen twee keer, met een week ertussen, om te zien of ze hetzelfde resultaat kregen als er enige tijd tussen de tests was verstreken. De resultaten zijn goed.



“Ik gebruik vaak de term flow in mijn lessen, dus het is ongelooflijk leuk om een test te hebben ontwikkeld om de flow te meten”, zegt Sigmundsson.