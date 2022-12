Je leren kleding onderhouden doe je zo!

Laatst geüpdatet op december 27, 2022 by Redactie

Leren kleding is tegenwoordig bijna niet meer weg te denken uit onze kledingkast. Denk aan leren bikerjacks, een high waist leren broek of een leren baret. Je ziet het tegenwoordig overal. Hoewel leren kleding van zichzelf super leuk is, is het onderhouden ervan ook enorm belangrijk. Hieronder lees je een aantal onderhoudstips, waarmee je jouw leren kleding extra lang mooi houdt.

Impregneren

Wanneer je een leren kledingstuk aanschaft, is het eerste dat je moet doen impregneren. Door te impregneren voorkom je dat vuil zich aan de stof kan hechten, wordt het schoonmaken en verwijderen van vlekken makkelijker is en bescherm je bijvoorbeeld jouw leren jas tegen water. Ook voorkomt het verkleuringen in de stof. Doe dit dus zo snel mogelijk nadat je jouw kleding hebt aangeschaft. Gebruik hiervoor een speciale beschermende en kleurloze leerspray. Het is aan te raden om jouw kleding een paar keer per jaar in te spuiten.

Opbergen van leren kleding

Leren kleding, zoals bijvoorbeeld je favoriete leren blouse dames, verdient het juiste onderhoud om er zo lang mogelijk van te genieten. Het is daarom van belang om deze op een juiste manier op te bergen. De beste manier om dit te doen is door jouw kleding op een (gestoffeerde) kledinghanger op te hangen. Zo voorkom je kreukels en blijft jouw kleding in model. Hang kleding dus altijd op en leg het nooit zomaar opgevouwen neer. Verder is het van belang om jouw leren kleding uit het daglicht te hangen. Zo zorg je ervoor dat er geen kleurverschillen kunnen ontstaan. Als laatste is het belangrijk om jouw leren kleding wat ruimte te geven. Leren kleding heeft namelijk ruimte nodig om goed te kunnen ademen. Daarom is het handig om je leren kleding niet te dicht bij andere kledingstukken te hangen.

Leren kleding reinigen

Wanneer er onverhoopt vlekken of andere plekjes op jouw leren kleding zijn gekomen, is het van belang om deze op de juiste manier te verwijderen. Wat je ook doet, doe je leren kleding nooit in de wasmachine. Opgedroogde regenvelkjes kan je vaak zelf gemakkelijk verwijderen met een spons of zachte borstel. Wanneer de vlekken hardnekkiger zijn, is het verstandig om langs te gaan bij een stomerij. Ga in dit soort gevallen dus niet zelf aan de slag, maar laat het aan de professionals over.





Om jouw leren kleding mooi te houden, is het dus van belang dat je er goed voor zorgt. Impregneer jouw kleding een aantal keer per jaar met een speciale spray en zorg ervoor dat je jouw kleding goed opbergt. Wanneer er vlekken op de kleding komen, kan je het beste langs een stomerij gaan om het te laten reinigen.