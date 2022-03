Je lunchwandelingen in de zomer kunnen je minder productief maken

Studies hebben aangetoond dat het zijn in een warme omgeving de cognitieve prestaties vermindert, terwijl een korte wandeling de cognitie verbetert. Maar wat gebeurt er als je op een warme zomerdag een korte wandeling gaat maken, zoals zoveel studenten en kantoormedewerkers doen tijdens de lunch of een middagpauze? Het blijkt dat je de hitte misschien beter kunt vermijden.

Onderzoekers van de Universiteit van Tsukuba ontdekten dat slechts 15 minuten buiten lopen op een warme dag de cognitieve prestaties verminderde, en dit was het meest opvallend bij mannen die niet genoeg slaap krijgen.

Degenen die werken of studeren in stedelijke hitte-eilanden, zoals grote steden in Japan, hebben over het algemeen het gemak van airconditioning binnenshuis tijdens de zomermaanden, wat grotendeels de negatieve invloed van hitte op leren en productiviteit tegengaat. Korte blootstelling aan warme omgevingen tijdens woon-werkverkeer of pauzes is echter onvermijdelijk, en of een dergelijke blootstelling de cognitie beïnvloedt, is niet bekend. “Eerdere experimenten hebben gespecialiseerde klimaatkamers gebruikt om deze effecten te testen. De thermische buitenomgeving verschilt echter aanzienlijk van de thermische binnenomgevingen in termen van straling en wind”, zegt senior auteur professor Hiroyuki Kusaka. “Straling en wind hebben significante effecten op de thermische perceptie. Daarom moeten experimenten worden uitgevoerd in echte buitenomgevingen om de effecten van hittestress buitenshuis op cognitieve prestaties te beoordelen.”

Lees ook: Hoe je meer calorieën kunt verbranden tijdens het wandelen

Onderzoekers simuleerden een realistisch scenario tijdens de Japanse zomer waarin arbeiders of studenten een geklimatiseerde binnenomgeving verlaten om te wandelen of een pauze te nemen in een warme stedelijke buitenomgeving. Zesennegentig studenten voltooiden een eenvoudige rekentoets in een kamer met airconditioning voordat ze ofwel binnen bleven, buiten liepen of 15 minuten buiten rustten. Daarna keerden ze terug naar binnen om een ​​tweede rekentoets af te ronden, en eventuele prestatieveranderingen werden gemeten. Lopen in een warme buitenomgeving verminderde cognitieve prestaties; het was echter niet alleen de blootstelling aan de warme omgeving die de cognitie verminderde. Het was eerder de combinatie van wandelen en buiten zijn in de zomerse hitte die de cognitieve prestaties had beïnvloed. Bovendien was dit effect meer uitgesproken bij mensen, met name mannen, die slaapgebrek hadden en minder dan 5 uur hadden geslapen.

“Japanse kantoormedewerkers en studenten, vooral mannen, moeten zich tijdens hun werk en studie bewust zijn van deze situatie”, zegt Kusaka. Het team hoopt dat hun bevindingen zullen helpen om de productiviteit en het leren van werknemers en studenten in Japan te verbeteren, en misschien zelfs daarbuiten nu de impact van klimaatverandering op de voorgrond treedt.