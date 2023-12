Je medewerkers scholen tot veilig werken met elektriciteit doe je zo

Laatst geüpdatet op december 4, 2023 by Redactie

Op het moment dat je een ondernemer bent in de elektriciteit sector, komen er erg veel zaken aan orde om veilig je bedrijf te runnen. Elektriciteit is een breed aspect waar enorm veel kansen voor zijn in de markt. Echter brengt het dus ook de nodige kennis met zich mee om veilig aan het werk te kunnen gaan op dit vlak. Op het moment dat je medewerkers hebt die je graag wilt omscholen tot deze werkzaamheden, is het van essentieel belang om de juiste kennis en vaardigheden door te geven. Je kunt je medewerkers daarom een nen 3140 vop cursus laten doen. In deze tekst zullen we het belang van deze cursus in licht brengen en hoe dit vervolgens zorgt voor een veilige werkomgeving.

Waar komt de nen 3140 vandaan?

De nen 3140 vop, aangeduid van voldoende onderricht persoon genoemd, is een Nederlandse norm dat betrekking heeft tot de veiligheid op de arbeidsmarkt van elektrische installaties. Dit is een norm die eisen stelt om dus veilig aan het werk te kunnen gaan in dit gebied. De nen 3140 vop cursus is daarmee volledig gericht op personen die op locatie werken en daarmee in aanraking komen met elektrische installaties, maar hier geen opleiding voor hebben gevolgd. Deze cursus is dus ideaal voor om je werknemers vervolgens toch op te leiden tot deze vaardigheden.

Wat is het doel van de nen 3140 vop?

Het hoofddoel van deze cursus is om medewerkers op te leiden tot voldoende kennis op het gebied van elektrische veiligheid. Na deze opleiding is een medewerker in staat om elektrische risico’s te herkennen, te beoordelen en passende maatregelen te nemen waardoor de veiligheid wordt gewaarborgd. Dit voorkomt gevaar waardoor iedereen op de werkvloer veilig te werk kan gaan.



De cursus is ingedeeld in een stuk theoretische kennis en praktische vaardigheden zodat de kennis ook in de praktijk kan worden uitgevoerd. Aan het begin van de cursus worden de basisprincipes dus volledig behandeld waarin ze onder andere elektrische gevaren leren herkennen en hoe er op een veilige manier gewerkt kan worden aan deze installaties.

Diverse aanbieders

